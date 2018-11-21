歐股盤前─指數期貨走揚 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.7%

昨日美股、歐股皆大跌，但悲觀情緒，似已有所淡化，今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.7%。

台北時間週三下午 3 點 05 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.74%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.81%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.87%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.60%。

週三亞股漲跌互見，截至發稿，上證綜指上漲 0.21%，深證成指上漲 0.37%；南韓 Kospi 指數下跌 0.29%，日經 225 指數下跌 0.35%；台股收跌 2.47 點，至 9741.25 點。

油價大跌，拖累能源股，加上蘋果股價下挫，領跌科技股，週二美股收低。

昨日道瓊工業指數收跌 551.8 點 (2.21%)，至 24465.64 點；標普 500 指數收跌 48.84 點 (1.82%)，至 2641.89 點；那斯達克指數收跌 119.65 點 (1.7%)，至 6908.82 點。

「川習會」將於月底登場，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

上述消息，使「川習會」與美中貿易關係前景，面臨更多不確定因素。

歐洲政壇消息方面，英國央行行長卡尼 (Mark Carney)，對首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐協議草案，表達認同，並暗示他可接受延長脫歐過渡期。