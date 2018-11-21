瞄準300億鍋物市場 統一超Q4熱食業績旺 推兩款全新日韓鍋物

台灣人愛吃鍋，台灣一年鍋物市場規模達 300 億元，統一超 (2912)7-ELEVEN 提到，每年 12 月至 1 月為鍋物銷售旺季，有將近 6 成的鍋物在晚餐及宵夜時段賣出，因此看準夜貓商機，推出兩款全新日韓鍋物「博多風水炊雞肉鍋」與「韓式雙拼海陸鍋」。外食人口逐年成長，7-ELEVEN 觀察到，晚上 8 點至凌晨 2 點的宵夜時段來客穩定增長，成為繼中午銷售尖峰的第二黃金新戰場。7-ELEVEN 表示，這群晚上 8 點後用餐的「夜貓族」，春夏、秋冬季節喜愛的鮮食商品也不同，像是春夏以輕食類的捲餅、飯糰、沙拉及冰鎮滷味為主，而隨著進入秋冬，則以鍋物及加熱滷味最受到歡迎。



除了鍋物，7-ELEVEN 指出，加熱滷味也是冬季夜貓族的新寵兒，今年小菜業績較去年同期成長近 5 成，表現亮眼，而人氣冠軍的「麻辣豬血豆腐煲」上市兩周熱銷近 20 萬份；而「蔬食滷味」主打女性客層，是女性夜貓族的最愛。