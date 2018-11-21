〈裕隆集團法說〉裕日車金雞母挹注無虞 新車款買氣爆發添成長動能

裕隆集團今 (21) 日召開法說會，裕日車 (2227-TW) 總經理李振成指出，全新車款 NISSAN KICKS 接單已達 2000 張，正全力趕在農曆年前交完，也持續做為明年重要成長動能；在中國轉投資事業體方面，儘管中國車市有衰退疑慮，不過東風日產逆勢成長，明年對裕日車獲利挹注有望持續增加。

對於最重要的獲利金雞母東風日產，李振成說明，今年前 10 月銷售達 102.5 萬台，年增 5.7%，今年有望上看 137 萬台，年增 9.5%，展望明年，雖中國車市處在庫存調整階段，但東風日產持續有新車型和電動車款推出，樂觀看待其獲利還會再成長。

而在國內，裕日車最新推出的 KICKS 繳出銷售好成績，開賣僅不到一個月已接獲 2000 張訂單，李振成說，「現在為了因應訂單正在全世界調料，希望能趕在農曆年前交付完」。

KICKS 雖單台利潤略低於 X-TRAIL，且約排擠 X-TRAIL 5-10% 左右銷量，不過，李振成看好隨著銷售台數成長，利潤會越來越好，進入 2019 年後，裕日車還會有更多新車投入市場，為銷售添柴火。

整體來看，裕日車預期今年總銷售台數約 3.8 萬台，較去年 4.2 萬台衰退，但「明年絕對會比今年好」，而明年第 3 季也將從美國引進替代 TEANA 級距的進口車款 Altima。