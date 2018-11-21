LINE積極開發金融與支付服務 將在台推支付終端產品

LINE 年度開發者大會 (LINE Developer Day) 今 (21) 日日本東京登場，近來 LINE 積極拓展金融服務，並宣布將在台推出作為 LINE Pay Terminal 的「LINE Pay ORIGINAL DEVICE 終端設備」，該終端設備除能讓店家更便利收款外，也能縮減用戶支付時的難度，且將在台首度啟動 NFC 技術交易，但具體推行時間等細節仍未公布。

LINE 近來跳脫社群媒體思維，積極利用既有的廣大用戶基礎優勢，發展為「智慧入口」，除原有的社群服務外，平台上也擴增許多內容服務與金融服務。LINE 今日在開發者大會上，宣布將更積極開發相關金融商品與支付終端設備，將針對台灣與日本地區推出作為 LINE Pay Terminal 的「LINE Pay ORIGINAL DEVICE 終端設備」。

LINE 指出，LINE Pay ORIGINAL DEVICE 目前已在日本 LINE 總部使用，下一站推行的地區將瞄準台灣市場，該終端設備除能讓店家更便利收款外，也能縮減用戶支付時的難度，接受 LINE Pay 信用卡交易，也可協助行動用戶的掃碼交易，且將在台首度啟動 NFC 技術交易，但具體推行時間等細節仍未公布。

此外，在年度開發者大會上，針對區塊鏈部分，LINE 也再度宣示要打造「代幣經濟」，繼 7 月推出 BITBOX 虛擬貨幣交易所，並發行首款加密貨幣 LINK 後，未來透過 LINE LINK 區塊鏈主網，打造更多不同的去中心化服務，用戶使用這些服務後，可獲得代幣作為回饋。