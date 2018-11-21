全球傳動估Q4營收上看9億元 各產業觀望明年上半年傾向保守

精密機械與傳動元件廠全球傳動 (4540) 昨天法說會指出，有鑒於各產業目前仍維持觀望狀態下，預估未來半年傾向保守，明年線軌營收恐呈現衰退，具成長是單軸機器人、滾珠花鍵跟微小型線軌。受到中美貿易戰後續恐將影響價格，現階段來看，價格及毛利率都可能下滑，而在未降價前，日廠跟台廠價格相差約 20%，隨著日本 THK 於 9 月線軌降價後，台廠不排除跟進。



全球傳動第三季合併營收 8.91 億元，營業利益 2.31 億元，稅後淨利 1.83 億元，每股盈餘為 2.01 元，較去年同期 0.91 元件大幅攀升，並創同期新高，第三季毛利率成長主要為產品組合及效率改善較佳。累計前三季合併營收 26.13 億元，營業利益 6.59 億元，稅後淨利為 5.28 億元，每股稅後盈餘為 6.05 元，較由去年同期 1.08 元翻倍。



全球傳動指出，第三季營運比重來看，中國占比 52%、台灣 28%、亞洲 11%、歐洲 7% 及美洲 1%，未來希望中國比重降至 50% 以下，台灣成長有限，歐美比重盼能增加，同時不排除歐美設子公司。



產品營收比重方面，螺桿占比為 58%、線軌 36%、滾珠花鍵 5% 及其他 1%。



全球傳動前 10 月合併營收 29.51 億元，較去年同期成長 35.39%。公司指出，9 月及 10 月因出貨遞延，使得單月營收明顯增加，預估 11 月及 12 月營收約在 2.5-3 億元，以此推出，第四季單季營收將落在 8.3-9 億元間。