功率元件夯到不行 明年更旺 漢磊、嘉晶與昇陽半導體大漲慶祝

電動車與 5G 趨勢確立，第三代半導體材料碳化矽 (SiC) 與氮化鎵 (GaN) 需求大起，不單國際 IDM 廠布局許久等待商機，本土業者漢磊控股 (3707)、嘉晶(3016)，以及昇陽半導體(8028) 也已到位，明年均可小量出貨，在此利多激勵下，漢磊、嘉晶開盤後不久就直奔漲停，昇陽半導體也大漲慶祝。今年以來，MOSFET 及 IGBT 等功率元件需求強勁，市場供不應求，漢磊、嘉晶、昇陽半導體業績表現強勁，而原先的功率半導體大廠，包括英飛凌 (Infineon)、安森美(ON Semi)、德州儀器等則是提前卡位因應電動車及自駕車、5G 高速通訊、人工智慧及高效能運算(AI／HPC) 等新應用領域的 SiC 及 GaN 市場，明年相關商機可望大爆發。



在此趨勢下，明年漢磊、嘉晶與昇陽半導體取自 IDM 廠擴大委外代工訂單的數量，可望比今年更多，同時，漢磊及嘉晶已投入 GaN 及 SiC 的矽晶圓及晶圓代工技術多年，明年也都能小量出貨，開始挹注業績，至於昇陽半導體，也有展開新一代功率半導體晶圓薄化技術研發，三公司均在 GaN 及 SiC 市場不會缺席，也替後續營收與獲利成長注入新動能。