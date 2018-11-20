全球傳動前三季每股賺6.05元創高 目前訂單能見度直達明年上半

精密機械與傳動元件廠全球傳動 (4540) 前三季每股盈餘 6.05 元，創新高，目前訂單能見度道明年上半年，公司下午將召開法說會，除公布第三季業績外，也將針對第四季及明年展望做說明。全球傳動第三季合併營收 8.91 億元，營業利益 2.31 億元，稅後淨利 1.83 億元，每股盈餘為 2.01 元，較去年同期 0.91 元件大幅攀升，並創同期新高。



累計前三季合併營收 26.13 億元，營業利益 6.59 億元，稅後淨利為 5.28 億元，每股盈餘為 6.05 元，較由去年同期 1.08 元翻倍。



全球傳動自結 10 月合併營收 3.39 億元，創歷史新高，比去年同期成長 25.4%，月增 48.6%；累計前 10 月合併營收 29.51 億元，較去年同期成長 35.39%。



法人指出，全球傳動受惠在手訂單充裕，樹林廠稼動率接近 100%，預估 2018 年營收 37 億元，毛利率 37.8%，年增 13 個百分點，稅後淨利 7.91 億元，年增 271%，每股稅後盈餘 9.27 元，明年營收向上挑戰 50 億元大關。