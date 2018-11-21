興能高上市前競拍開標 每股承銷價訂18元

鋰高分子電池廠興能高 (6558-TW) 上市前競價拍賣今 (21) 日開標，競拍最低得標價為每股 22.22 元、最高得標價 30 元，得標加權平均價格為每股 23.4 元，承銷價訂為 18 元，11 月 23 日至 11 月 27 日為公開申購期間，並將於 11 月 29 日公開抽籤。

興能高辦理競賣股數 693.6 萬股，公開申購股數為 233.3 萬股 (含過額配售 60 萬股)，此次參與投標的合格標單共 1012 筆，以美國標方式決定競拍得標價格，最低與最高得標價格分別為每股 22.22 元與 30 元，得標加權平均價格為每股 23.4 元，承銷價則訂為 18 元，11 月 23 日至 11 月 27 日為公開申購期間，並將於 11 月 29 日公開抽籤。

興能高旗下廠房位於江蘇昆山，目前月產能 360 萬顆，由於現有產能已不敷使用，今年 4 月開始進行第一階段擴建，新廠預計於明年第 2 季投產，月產能將增加 200 萬顆，使總產能來到 560 萬顆。興能高表示，現有產能 6 月起已滿載，新廠空間規劃產能可達到 500 萬顆，可因應客戶需求增加，只需 3 個月就可建置 1 條 100 萬顆的產線。

興能高今年上半年受到材料鈷酸鋰漲價與匯率因素影響，使毛利率由去年的 28.8% 下降至 23.6%，不過，由於已開拓新材料來源，也向客戶反映漲價，下半年在產品售價調整與產能利用率提升下，毛利率可望回穩。董事長邢雪坤表示，第 4 季營運淡季不淡，11 月營收表現可望優於 10 月，12 月也會優於去年同期。法人估，興能高全年營收可望較去年成長。

展望明年，邢雪坤指出，新產品包括真無線耳機、異型電池針型電池、鈕扣電池與電容式電池等，都將為明年挹注新成長動能，待新廠第 2 季投產後，新品就可望逐步量產，且未來電子產品朝輕薄短小發展，更個人化且更個性化，可望使客製化與小型化電池需求持續增加。

興能高成立於 1997 年 3 月，實收資本額 7.6 億元，主要從事鋰高分子電池的研發、製造及銷售，產品廣泛應用於消費性電子產品，包括藍芽耳機、攜帶型音樂播放器、無線鍵盤、智能手錶、健康手環及醫療器件等，為國內少數掌握電池芯材料配方與製造能力的公司，也是國內少數專注在客製化且尺寸為中、小型電池的利基型產品廠商。