10月北美半導體設備出貨金額 連5月下滑 創11個月新低

國際半導體產業協會 (SEMI) 統計 10 月北美半導體設備商出貨金額，達 20.6 億美元，為連續 5 個月下滑，也創下 11 個月新低，月減 0.9%，年增 2%。

SEMI 指出，10 月半導體設備出貨金額減少，反映了近期 PC、手機與伺服器等產品需求走弱的趨勢，同時，記憶體價格走勢趨緩，相關廠商也開始放緩投資腳步，以因應景氣波動。

半導體設備大廠應材日前也公布財報與營運展望，對於明年會計年度第 1 季看法保守，預期營收將落在 35.6-38.6 億美元，年減約 1 成左右，每股純益也同步下滑。

近期產業受美中貿易戰影響，加上 iPhone 手機頻傳減產與銷售不佳消息，相關供應廠商對後市的看法多轉為保守，廠商也開始調整資本支出，記憶體廠南亞科 (2408-TW) 日前宣布，將今年資本支出金額，從原本 240 億元，降到 210 億元，放慢擴產腳步。

台積電 (2330-TW) 則早在年中時調降資本支出預估，但仍維持在 100-105 億美元水準，未來幾年仍維持 100-120 億美元的投資範圍，擴產與投資金額仍穩定成長。

隨著半導體廠放緩投資腳步，設備商明年營運表現恐也有變數，不過 SEMI 仍持續看好半導體設備產業需求，預期明年全球半導體設備投資金額，將達 675 億美元，可望較今年持續成長。