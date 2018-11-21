台股盤中─台指期結算略有撐 指數開低走高 櫃買指數亞股最強

在美股道瓊指數再次重挫壓力影響下，亞股今 (21) 日持續大跌反應，日韓股早盤跌超過 1%，而台股指數下跌 45 點開出後，隨即大跌逾百點，不過，由於今日台指期結算，外資期貨淨多單有近 4 萬口的水準，再加上月線已開始扣抵較低指數，政府基金也上膛，下方尚有撐，盤中跌幅收斂至 0.5% 左右，跌點僅逾 50 點，櫃買指數甚至翻紅，在亞股中表現相對穩健。

蘋果新機銷售令市場憂心，市場持續傳出最新款 iPhone 銷量不如預期，蘋果昨收盤跌逾 4.5%，衝擊今日蘋概股走勢成盤面壓盤重心之一，可成、聯德均跌超過 4%，美律跌 2% 之上，頎邦、鴻海、和碩、台積電、華通和鴻準均跌逾 1%，大立光和台郡也遭壓在盤下。

比特幣一周內狂瀉 30%，挖礦概念股持續走弱，技嘉、微星跌 2% 之上，撼迅和智原跌逾 1%。

第 3 季全球筆電出貨 4268 萬台，季增 3.9%，低於預期，市場研究機構 TrendForce 示警，本季出貨恐進一步衰退，相關個股持續走弱，倫飛、和碩、緯創、精英、英業達、宏碁和廣達均跌 1% 之上。

美國傳有意禁止輝達等美國廠商出售關鍵晶片給中國安全監控廠海康威視，安控業者持續反應此利多，奇偶、昇銳漲停，杭特持續向漲停靠攏，陞泰和彩富漲 4% 左右。

隨著 5G 通訊時代逐靠近，市場預期軟板材料需求將進一步提升，相關業者近來股價相對有撐，新揚科、律勝漲逾半根停板，臻鼎 - KY 漲 1% 以上，亞電、達邁和台郡均維持紅盤上。

元大投顧指出，本周末國內九合一大選，而後國際上還有 11 月 30 日登場的 G20 高峰會，其中川習會的協商結果將再次牽動國際股匯市，而 12 月 3 日有 OPEC 產油國會議，以及美國聯準會 12 月 18 日至 19 日將開會，國際政經變數太多，觀望氣息濃厚。

統一投顧則提醒，美中貿易戰訊息膠著，且美國再度出手圍堵新科技流向中國，川習會能否解決爭端市場有存疑，目前台股中長期均線維持空頭排列，且量能低迷，即便指數略反彈也難有行情。