外資台指期套牢 摩台結算前連4買 已超越上月未平倉口數

摩台指明 (30) 日結算，期貨分析師表示，資本市場遇上獵殺 10 月，台指期至今日已跌到 9400 多點，外資在期貨市場大套牢，摩台指結算前，外資已連續 4 天加碼台指期淨多單，已超越上個月結算時的未平倉淨多單口數，是為了避險、逢低卡位，抑或是拉高只為倒貨，明天將見真章。

期貨分析師表示，上個月摩台結算時，台指期收在 10982 點，但遇上獵殺 10 月，今天已經跌到 9400 多點，短短一個月，跌掉 1500 點，當時留倉的外資也大舉套牢。

進一步觀察台指期籌碼面，期貨分析師指出，上個月摩台指結算日，外資在台指期未平倉 3.7 萬口，但摩台結算後，隨之而來的是 10 月國際市場動盪，外資最低未平倉口數一度在 10/9 降到 6248 口，但 10/11 股災起，外資在台指期就買多於賣，隨著明天摩台結算在即，外資近 4 天，更是日日加碼淨多單，未平倉口數拉高到 3.8 萬口，已超越上個月結倉時淨多單口數。

期貨分析師提醒，雖然外資連日加碼台指期淨多單，但要留意外資借券賣出 36 億元，且外資現貨持續站在賣方，考量科技類股財報及展望不佳、且目前均線及 KD 指標皆維持空方，美股下周有期中選舉的不確定因素等等多重利空干擾下，台股無論期現貨短線仍未看到落底訊號，摩台結算後外資動向將動見觀瞻。