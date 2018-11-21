台股盤後—亞股成資金避風港 半導體領頭衝 開低走高小跌2.47點守住9700點

台股今 (21) 日早盤在美股重挫 550 點影響下，早盤直接跳空開低，一度跌破 9700 點支撐，不過權值股買盤回神，加上亞股普遍強勢，台股又有中小型股活跳跳加持，指數開低後緩步上揚一度翻紅，終場收小跌 2.47 點，收在 9741 點，成交量 1012 億元。

美股受蘋果頻頻砍單利空訊息干擾，加上多檔個股財報表現不佳，衝擊市場信心，包含零售、能源與科技股全面走跌，終場大跌 550 點，其中僅費城半導體指數走勢持穩，小漲 1.81 點，也激勵台半導體股強勢撐盤，成今日多頭指標。

盤面上權值股走勢多開低走高，台積電早盤開低隨即有低接買盤承接，終場小漲 1 元，收在 219 元；鴻海市值跌破兆元，受蘋果再遭外資調降目標價影響，股價持續探底，面臨 70 元關卡保衛戰，不過終場仍在平盤之下，未能順利收紅。

高價股走勢也不俗，大立光終場上漲 30 元，收在 3345 元，另外旭隼、信驊、祥碩、大江、精測、譜瑞 - KY、牧德、儒鴻等，也維持上漲格局，其中譜瑞 - kY 更大漲逾半根停板，表現屬高價股最強勢。

半導體族群在台積電帶領下，族群強勢表態，晶圓相關走勢最強勁，嘉晶、昇陽半、茂矽、漢磊等強攻漲停，另外 IC 設計多檔也表現不俗，神盾、天鈺漲停，晶頂、富鼎、祥碩、立積、威勝、矽統、達能、創意等，也有 3% 以上漲也都有 3% 以上漲幅。

被動元件今日也稍稍回神，國巨大漲逾半根停板，成交量也衝上 2.6 萬張，帶動華新科、信昌電等股價同步走揚；零組件族群整體走勢持穩向上，包含律勝強攻漲停，另外德鴻、合正、達邁、大意、先豐、台虹等，也都有逾 2% 漲幅。

整體而言，法人指出，本周末有國內九合一大選，之後國際上還有 G20 高峰會，川習會協商結果將再次牽動國際股匯市，另外還有 OPEC 產油會議與美國聯準會等都將陸續舉行，國際政經變數仍多，可預期觀望氣息仍濃。

法人強調，美中貿易戰戰火延燒，川習會能否解決爭端市場仍保守看待，目前台股中長期均線維持空頭排列，短線指數仍以反彈格局看待，中期趨勢仍宜保守面對。