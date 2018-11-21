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〈財報〉百思買Q3表現優於預期 再次提升獲利展望

百思買Q3表現優於預期(圖:AFP)
百思買Q3表現優於預期(圖:AFP)

美國大型消費電子零售商百思買 (BBY-US) 公布第三季財報，獲利高於分析師預期，百思買再次提升該公司全年獲利展望。

總部位於明尼蘇達州的百思買第三季 (截至 11 月 3 日) 的淨利為 2.77 億美元，每股收益 99 美分，高於去年同期的 2.39 億美元，每股收益 78 美分。調整後收益為每股 93 美分，超越分析師預期的每股 85 美分。

該公司營收成長 2.9% 達 95.9 億美元，高於去年同期的 93.2 億美元，也高於市場預期的 95.5 億美元

同店銷售在第三季攀升 4.3%，超過了分析師預期的 3.5%。第三季大部分的收益來自手機、電動和家用電器。

面對來自線上零售的競爭，百思買顯現出堅強的抗性，該公司致力於改善商店，允許購物者在店測試新科技、提供價格匹配以及更快速的貨運選項。該公司也加強了在智慧家居市場的努力，在家庭顧問計劃中向購物者提供免費諮詢。

百思買在上個月完成了對知名老年人護理設備製造商 GreatCall 8 億美元收購，以持續增強智慧家居市場競爭力。同時，百思買已顯示出彈性，與亞馬遜 (AMZN-US) 合作，讓該公司在商店內銷售語音控制電視。

展望未來，百思買預估全年調整後每股收益為 5.09 美元至 5.19 美元之間，營收在 425 億美元至 429 億美元之間。先前的預期是每股收益 4.95 美元至 5.10 美元。而分析師預期每股收益為 5.11 美元，營收為 427.3 億美元

對於今年第四季，百思買預估調整後美股收益為 2.48 美元至 2.58 美元，營收在 144 億美元至 148 億美元之間。而分析師預計的每股收益為 2.58 美元，營收為 146.7 億美元

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