六福搶攻逾400億冷凍食品商機 11月進軍家樂福及電商市集

隨著台灣觀光飯店市場日趨飽和，為拓展市場，六福 (2705) 自 2017 年以冷凍年菜季節性商品初試啼聲，進軍冷凍市場表現亮眼，今年 11 月起正式跨足零售、電商通路，整合旗下台北威斯汀六福皇宮和六福客棧館內餐廳經典料理，以「六福首選」品牌，推出多達 20 種長銷型商品，在新北市家樂福新店店首賣，陸續將在家樂福共 10 家分店登場，虛擬通路則與創業家 (8477) 旗下生活市集、好吃市集網站合作，於 11 月同步上架。根據經濟部統計處資料顯示，2016 年台灣的調理食品市場，冷凍、冷藏調理食品銷售額達 460 億元，較 2015 年成長了 5.75%，量與值均呈現成長趨勢。隨著現代人生活忙碌，追求速度，可預期調理食品市場將持續擴張。且據東方線上調查統計，早午餐外食人口眾多，但僅有三成消費者晚餐外食，高達 7 成民眾選擇在家用晚餐，顯示覆熱即食料理需求將持續上升。



六福表示，雖然六福皇宮將於年底熄燈，但六福皇宮的品牌不會消失，長期受到許多饕客關心支持的經典美味功夫菜，多品項都包含在本次推出冷凍冷藏商品裡。本次進軍覆熱即食料理市場，多數產品只要拆開包裝放入微波爐覆熱 6 分鐘就可輕鬆上菜。