高盛：美國經濟明年成長龜速 但2020年前Fed恐不願停止升息

高盛認為， 隨著 Fed 持續升息以及稅減影響逐漸消退，美國經濟明年下半年將大幅放緩。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，「明年經濟成長可能明顯趨緩，從目前約莫 3.5% 以上的水準到 2019 年年底時估計降至 1.75%。我們預期金融狀況將更嚴峻，且財政刺激措施逐漸消退，這些成了經濟減速的關鍵原因。」

高盛估計，今年第四季經濟成長 2.5%，較上一季 3.5% 成長率下降。明年第一季實際 GDP 成長率仍在 2.5%，但隨後三季分別將為 2.2%、1.8% 和 1.6%。

高盛預期今年 12 月 Fed 將升息，接著明年會再升息 4 次。此預測基準建立在明年年底前通膨年率達 2.25% 的基礎上，係因關稅和工資上漲所帶動，高盛指出甚至有「通膨超標」的可能。

「因美國勞動市場將大幅超標，在 Fed 有信心認為失業率不再下行之前，Fed 可能不會願意停下腳步，而我們認為這個時點要到 2020 年初期才有可能達到。」

但高盛認為，近期內美國經濟成長不會真的轉為負面。

Hatzius 報告指出，「就目前來說，美國經濟既沒有過熱風險，也沒有金融失衡的問題，這兩個問題是美國經濟衰退的典型原因。因此，明年經濟擴張仍會成為美國歷史上最長的一次，甚至後面幾年也不會出現經濟衰退。」