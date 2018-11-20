蝦皮漲賣家成交手續費3倍 商店街後續動態受關注

蝦皮購物今 (20) 日宣布，12 月 3 日中午 12:00 起，將調整拍賣賣家成交手續費至 1.49%(原為 0.5%)，儘管信用卡交易手續費不變，維持 1.5%，而刊登商品也維持免費，不過，成交手續費等於漲了近 3 倍；對此，蝦皮回應，希望以合理的收費機制建購更完善的交易環境，帶來正向循環。

目前主要拍賣平台以露天拍賣成交手續費 2% 最高，單筆上限 200 元；Yahoo! 奇摩拍賣成交手續費 1.49%，單筆上限 149 元；而網家 (8044-TW) 旗下商店街個人賣場則是每件商品收取 0.5% 成交手續費，單件商品成交手續費上限 50 元。

由於商店街個人賣場目前成交手續費看來對於賣家相對友善，可留意後續商店街的業績是否將因此明顯攀升，或是，商店街也將逐漸跟進其他競爭同業的手續費收費水準，藉此讓虧損逐漸收斂。

蝦皮說明，自成立以來，賣家端的功能持續創新，以提供優質使用者體驗為努力目標，今年下載用戶數已突破 1500 萬人次，這次是為了升級系統和創新，希望以合理的收費機制建立更完善的交易環境，帶來正向循環，與賣家共同打造更優質的交易環境。

蝦皮也強調，後續會有不定期的運費補貼和優惠券。