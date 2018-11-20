玉山銀全台138家分行皆設外幣ATM 搶日圓、美元換匯商機

玉山金 (2884-TW) 旗下玉山銀行於今 (2018) 年完成全國 138 家分行外幣 ATM 佈建，因為看準日圓需求夯，目前全台的玉山外幣 ATM 都已可以提領日圓，而明 (2019) 年第一季，還將全部新增美元。玉山銀行表示，使用外幣 ATM 除了提供不受時間限制的服務外，顧客持玉山金融卡至外幣 ATM 提領外幣，還可享有匯率優惠，比臨櫃更便宜。

根據觀光局統計，去年一整年出國人次首度超過 1500 萬人次，其中到日本的人次更佔了近 3 成。玉山銀行表示，今年 5 月賞櫻季熱潮，玉山外幣 ATM 當月交易高達 2.5 萬筆，單月提領筆數創新高，提領金額更逾新台幣 6.7 億元。

正因看準此商機，目前全台 138 家分行的玉山外幣 ATM 都已佈建全數可以提領日圓，而趕在迎接賞楓、賞雪季節來臨，玉山銀行也推出外幣 ATM 日圓提領優惠，自即日起至 2019 年 1 月 31 日，就算使用不是玉山銀行金融卡提領日圓，也享有現金賣出匯率 0.1 分優惠，也就是說，匯率優惠不限於玉山顧客。

此外，美元因流通性高，部分民眾出國前會先提領美元，再到當地換匯，玉山除了在 138 家分行外幣 ATM 提供日圓外，其中已有 68 家分行也同時提供美元現鈔，玉山銀行目前也規劃於全台 138 家分行外幣 ATM 都新增美元現鈔，預計 2019 年第一季完成，屆時每一台外幣 ATM 都可以領到美元、日圓，外匯服務將更便利、更完整。

除了換匯最大宗的日圓與美元，玉山銀行表示，目前已有 18 家分行的外幣 ATM 可一口氣領到「日圓、美元、人民幣、港幣」四種外幣，只要使用外幣 ATM 領外幣就享有匯率優惠，分別為：美元優惠 5 分、日圓 0.1 分、人民幣 2 分、港幣 2 分。

玉山銀行積極發展外匯服務，除了「外幣 ATM」、「外幣匯率到價通知」、「網銀 / APP 夜間買賣外幣」、「玉山特匯日」以及「外幣平均成本」服務。

其中，搭配玉山行動銀行 App 設定「外幣到價通知」功能，因為可以即時掌握關鍵買賣外匯時機點，一旦遇到提領外幣現鈔需求，即可至全台玉山分行外幣 ATM 提領現鈔，不管是提領現鈔或是購買外幣，都可以省下荷包，不再錯過心目中的理想匯價，所以此服務備受顧客喜愛。