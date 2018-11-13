鴻海Q3獲利季增4成 EPS 1.57元 前三季EPS 3.95元略優去年

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日公告第三季財報，稅後純益 248.76 億元，季增 42.2%、年增 18.3%，每股純益 1.57 元，累計前三季稅後純益 664.64 億元，雖然年減 0.9%，但受惠減資 2 成，股本縮小，每股純益來到 3.95 元，優於去年同期。

鴻海第三季營收 1.38 兆元，季增、年增均為 27.5%，毛利率 5.87%，季增 0.24 個百分點、年增 0.4 個百分點，營益率 2.28%，季增 0.81 個百分點、年增 0.55 個百分點，稅後純益 248.76 億元，季增 42.2%、年增 18.3%，每股純益 1.57 元，淨利率 1.81 個百分點，季增 0.19 個百分點、年減 0.14 個百分點，每股純益 1.57 元。

鴻海前三季營收 3.48 兆元，年增 17.1%，毛利率 5.89%，年減 0.74 個百分點、營益率 3.83%，年減 0.11 個百分點，稅後純益 664.64 億元，年減 0.9%，淨利率 1.91%，年減 0.35 個百分點，每股純益 3.95 元。

鴻海第三季進入出貨旺季，經濟規模效益顯現，加上生產效率與良率皆有提升，成本下降，推升毛利率、營益率較上季以及去年同期成長。

不過鴻海第三季業外收益僅 29.67 億元，季減 80.3%、年減 53.9%，加上營收規模放大，導致單季淨利率出現年減情形。

而鴻海前三季雖然稅後純益較去年仍呈現衰退，但受惠減資 2 成後股本縮小，每股獲利能力提升，前三季每股純益來到 3.95 元，依舊優於去年同期的 3.87 元。