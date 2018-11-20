【華冠投顧】外部美股利空+內在選前效應 多頭守得雲開見月明的關鍵是?

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨夜美股大跌，今日亞股跟跌，台股在利空衝擊下 - 84 點失守所有均線，OTC 指數相對較強，-0.18% 守住五日線、十日線與月線。

今天大盤成交量僅有 925 億，低量狀態說明現貨追殺力道並不強烈，期貨方面（當月及次月）亦不見逆價差大幅擴大之現象，甚至摩台期還翻為正價差，另觀察受到蘋果股價連續破底衝擊的相關供應鏈如《2317 鴻海》、《2330 台積電》、《3008 大立光》、《4915 致伸》、《6153 嘉聯益》、《6147 頎邦》、《4938 和碩》、《2439 美律》、《6269 台郡》、《4912 聯德控股 - KY》、《6121 新普》、《4943 康控 - KY》、《3406 玉晶光》、《2313 華通》、《2474 可成》、《4958 臻鼎 - KY》... 等，除了《2317 鴻海》跟著破底，《2330 台積電》連續下挫之外，其餘大致都出現了抗跌或是量縮的利空鈍化反應，整體盤勢不算太差。

此外近期偏重的大盤委賣張數也可望因為今天的下跌獲得消化，明日應有機會降至短線（甚至波段）低檔水準並有利止穩，不過多頭需要儘快讓大盤重回月線之上，否則即將翻揚的月線就失去了支撐甚至助漲的效果，這也是短線看盤要留意的重點。

＜被動元件族群＞

上週提過被動元件族群漸漸走出頹勢，今日三巨頭中《2492 華新科》下跌但大致守在頸線附近，《3026 禾伸堂》逆勢放量上漲，龍頭《2327 國巨》亦逆勢小漲逼近月線，近期留意若是連線形最弱的國巨也能夠重上月線，那麼自千元以上起跌幾乎一路被月線及下降趨勢線壓著打的弱勢慣性便可正式改變，整個族群回春的態勢便將進一步獲得確認。

＜鎖定個股＞

上個月底美股暴跌破底，本月初昇楷隨即製作一份「多方口袋名單」送給大家，如《3596 智易》、《3231 緯創》、《4947 昂寶 - KY》、《4927 泰鼎 - KY》... 等，其選股邏輯便是藉由盤勢利空的壓力測試，篩選出具備未來強勢股 DNA 之標的，道理就像「疾風知勁草」，這些個股隨後紛紛創波段新高甚至大漲。

上週三美股再次大跌，用同樣方式選出的《3260 威剛》、《4906 正文》、《8076 伍豐》... 等，照舊走出強於大盤的表現。

今天在美股大跌背景下，挑出未來強股的機會又來了，昇楷正帶著研究團隊把量價配合穩健甚至逆勢挑戰壓力區的個股篩選出來，近期擇機分享新一輪「多方口袋名單」，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，持續鎖定發文就能第一時間掌握布局先機。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入賴昇楷老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg