三大法人合計賣超76.66億元 外資買金控股賣蘋概股

台股今 (20) 日少了權值股撐場，終場下跌 84 點失守 9800 點，三大法人外資及陸資、自營商聯袂賣超，僅投信買超，合計賣超 76.66 億元，個股方面，外資與投信買超有志一同鎖定金控股。

蘋果砍單利空消息頻傳，外資與投信集中火力買超金控股，至於蘋概股中的鴻海與台積電則遭外資調節，名列前五大賣超股。

外資與陸資買超前五大個股分別為：富邦 VIX(16,196 張)、欣興 (12,493 張)、華航 (5,323 張)、新光金 (4,831 張) 與元大金 (4,409 張)；賣超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(29,468 張)、鴻海 (16,695 張)、台積電 (15,466 張)、富邦上証正 2(11,101 張)、元大台灣 50 反 1(7,940 張)。

投信買超前五大個股，分別為中信金 (1,979 張)、中橡 (1,764 張)、第一金 (1,028 張)、台半 (847 張) 與中磊 (690 張)；賣超前五名則為，欣興 (2,544 張)、台泥 (1,572 張)、遠東新 (992 張)、開發金 (928 張) 與台積電 (696 張)。

自營商部分，買超前五大分別為：元大台灣 50 反 1(6,894 張)、富邦 VIX(6,306 張)、元大 S&P 原油正 2(1,687 張)、元大金 (794 張) 與鴻海 (763 張)；賣超前五大分別為：元大滬深 300 正 2(33,749 張)、富邦上証 2(3,835 張)、元大台灣 50(3,326 張)、國泰中國 A50 正 2(3,264 張) 與元大高股息 (2,288 張)。