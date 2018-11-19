銀保監會再強調支援民企 不盲目抽貸、斷貸

中國銀行保險監督管理委員會副主席周亮週一 (19 日) 表示，銀保監會對國有和民營經濟一視同仁，對大中小企業平等對待，堅持穩健中性貨幣政策，促進金融經濟的良性循環，為民營經濟營造良好環境，對民營企業不要盲目抽貸、斷貸。

他在財新峰會上表示，當前利率市場化改革還沒到位，金融業要進一步深化體制機制改革，並優化外資機構監管規則。

周亮指出，前一個時期市場上出現了所謂民營經濟離場的論調，這是極其錯誤的。銀保監會堅決落實兩個毫不動搖，「對國有和民營經濟一視同仁，對大中小企業平等對待」，特別是要求銀行保險機構採取有力、有效的措施緩解民營企業和小微企業融資難、融資貴的問題，要多做雪中送炭的事。

他強調，對暫時遇到困難有發展前景、生產經營正常的民營企業，不要盲目地斷貸抽貸和押貸，對出現股票質押平倉風險的企業，提供抵質壓品的緩釋風險，允許資產管理公司設立專項產品，參與化解上市公司和民營企業的股票質押的流動性風險。

銀保監會也將督促銀行改革內部的技校考核體系，建立禁止免責糾錯的機制，提高貸款的效率，降低融資成本，支持市場化法制化的債轉股，幫助企業降低債務負擔。通過上述措施打破玻璃門和彈簧門，消除金融服務民營企業的隱形壁壘，為民營經濟的發展營造良好的環境。

周亮認為，實體經濟是金融的根基，金融是實體經濟的血脈，打好防範化解金融風險攻堅戰將為金融服務實體經濟奠定堅實的基礎。