〈區塊鏈大應用〉韓國最大電力供應商 運用區塊鏈技術創建綠色微電網

據外媒報導，韓國最大的電力供應商 KEPCO(015760-KR) 表示，將利用區塊鏈技術和其他創新能源解決方案，來開發下一代微電網 (MG)。

據報導，KEPCO 公司新的開放式微電網 (Open MG) 將利用區塊鏈技術和其他相關科技來改善能源基礎設施，特別是韓國當地的氫能經濟。為此，該公司將致力於區塊鏈去中心化的特性、脫碳化和數位化，這三項特點同時也是推動能源產業未來的三項關鍵趨勢。

KEPCO 是一家市值為 159 億美元的公司，韓國政府和國有銀行持有多數股權。據稱，該公司對韓國的發電和配電實行具有「虛擬壟斷」的地位。

早期的微電網在提供穩定電力方面面臨一些障礙，因為它們主要由小型 PV(用於產生太陽能的 PhotoVoltaics)、風力渦輪機 (WT) 和儲能係統 (ESS) 所組成。

KEPCO 的高管表示，韓國電力公司的開放式微電網將利用「額外多出的燃料電池」作為電源，以提高能源的自主性和效率，並且不會排放溫室氣體。通過國際標準技術，微電網將更具有互操作性，進而防止產業中的「系統瓶頸和碎片化」。

根據公司新聞稿，KEPCO 打算全面開發開放式微電網，並在韓國創建第一個兆瓦 (MW) 級的微電網。

今年 10 月份，KEPCO 與曾與日本三菱 UFJ 銀行、IT 服務管理公司 Nihon Unisys 以及東京大學建立合作關係，共同研究可能使用區塊鏈技術進行分散式電力供應的專案。

本月初，韓國政府承諾在 2019 年將國內區塊鏈技術和分散式分類帳技術 (DLT) 產業的預算增加兩倍，預估為 3500 萬美元。