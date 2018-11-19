【馮冠華專欄】中港股巿續有轉強跡象

11 月 19 日推介—滙豐（5）、銀河證券（6881）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五反覆造好，指數早段曾下跌逾 250 點，但在 A 股回升下最終能逆轉上升，最終以 26184 點收市，上升 80 點。大市成交按日下跌約 10% 至 783 億，滬深港通總成交按日也下跌約 4% 至 90 億，流向轉為淨流入，但金額少於 1 億。北向仍為淨流入，金額約 19 億。藍籌 24 升 23 跌 3 持平。



板塊方面，教育股受國策拖累重挫，醫藥股也在國策陰影下繼續疲弱，水泥股也有沽壓。表現較好的，是 5G 相關股如中興（763）及中通服（552），內房、內銀及中資劵商也不俗。做空方面，佔大市成交回升至 13.7% 水平。牛熊証街貨最新比例是 51:49，重貨區方面，熊証在 26550-26599，牛証上移至 25450-25499。

簡評：雖然教育股在香港不是一個大板塊，但上週五因國策引起的崩盤而沒有影響其他的中資股，已算不幸中之大幸；因港股一向是先天下之憂而憂，國策風險沒有引起骨牌效應，相信是和 A 股週五能反覆上升有關。中港股市對上兩天的走勢也給筆者一個轉強的感覺。成交未能配合，相信主因仍是貿易戰陰霾及美國加息威脅揮之不去。



週末之貿戰消息，筆者覺得算是正面（見第 2 點）。縱使估計中方給予美方的頗長清單，依舊是換湯不換藥，但卻給予川普一個完美的下台階。一個已變分裂的美國政府、美企如 3M 及卡特彼勒的疲弱展望、美股最近的偏弱走勢、中日不停的抛售美債，這些都是筆者覺得川普不能如前般強硬的原因。雖則月底的習川會未必有甚麼突破，但再變壞的發展或不會發生，這樣的推斷，受貿戰煎熬已久的中港股市，或有望在年底前來一個反擊。留意美滙美債息上週五的下跌，人民幣離岸價也重返 6.92，這或是中港股市轉好的序幕，先看能否上試熊証重貨區吧！

回說教育股，在港上市的，不論有否擁有幼兒園業務的也遭血洗，誰也難保監管會上移至其他學階也。教育股已是第二次受政策風險而急挫，首當其衝在美國上市的紅黃藍上週五股價回穩，筆者則仍對中教控股（839）有憧憬，其他的暫且放棄。

或許與港股沒有直接關係，香港傳媒對滬倫通的報導也不多。據消息指，滬倫通傳於 12 月 8 日進行經紀業務通關測試，測試完成後將準備開通。這或許也解釋近日 A 股的強勢。



在香港股市尋寶，中資劵商股必是受惠板塊，中金（3908）是質素最好，中信（6030）是規模取勝而銀河（6881）則是價殘。筆者也估計陸資會對倫敦上市的銀行股較有興趣。說不定也能帶旺香港上市的滙豐（5）和渣打（2888）；說不定平保（2318）也會透過滬倫通再增持有 6 厘息率的滙豐，當然脫歐進展情況會是絆腳石，但現價仍是有吸引力的。

2）貿易戰消息：川普上週五在白宮說「中國希望達成協議，他們提出一份清單，一份頗長的清單，列出願意做的事，但我仍不接受。」他表示清單中有 142 個項目，「頗為完整」，但「仍遺漏了 4、5 個主要事項」。他又說：「美國政府可能不需進一步向中國貨加徵關稅，但他又說，他仍認為情況不可接受。」

而副總統彭斯出席亞太經合組織會議時亦重申，除非中國改變貿易政策，不然美方不會撤銷關稅措施，並狠轟中國不透明的「金錢外交」手段。

3）美股上週五市況總結：美國半導體股下跌，拖累科技股板塊受壓，道指早段跌超過 150 點，中段川普稱無意對中國貨物加徵更多關稅，道指借勢一度抽高超過 200 點，最終美股三大指數漲跌不一。道指最終報升 124 點或 0.49%，標指及納指則分別上升 0.22% 及下跌 0.15%。美滙指數回落至 96.43，十年期債息則回落至 3.065%。紐約期油 3 連升，上升約 0.66% 至 56.83 美元。港股 ADR 上升 129 點，相當於恆指 26312 點水平，當中，騰訊的 ADR 再上升 1.02% 至 293.37。

4）新股訊息：華滋國際海洋（2258）及康利國際控股 (6890）今天掛牌，暗盤價一升一跌。華滋國際海洋收報 1.31，較招股價 1.22 元，升 0.09 元或 7.38%。康利國際暗盤收報 1.01 元，較招股價 1.02 元，跌 0.01 元或 0.98%。

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