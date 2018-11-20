法國興業銀行同意支付美政府14億美元 了結法律糾紛

法國銀行業巨頭法國興業銀行 Societe Generale (SocGen) 週一 (19 日) 同意向美國聯邦和州政府支付 14 億美元罰金，以解決法律糾紛。

該銀行和美國當局在另外的聲明中表示，銀行同意支付 13.4 億美元，用於解決對其處理美元交易的調查，違反美國對古巴和其他國家的制裁。此外，該銀行表示同意支付 9500 萬美元以解決另一起違反反洗錢法規的爭議。

SocGen 已經被一系列昂貴的法律糾紛困擾了一年多。它表示最後一案涉及受美國經濟制裁影響國家的美元匯款。

該銀行執行長 Frederic Oudea 在一份聲明中提到，「承認並對這些和解中發現的缺點表示遺憾，並與美國當局合作解決這些問題」。

據當局稱，從 2003 年到 2013 年，該銀行向遭受美國禁運或其他制裁的國家的政黨執行了數十億美元的非法交易，其中包括伊朗、蘇丹、古巴、和利比亞。

罰款由美聯準會、美國司法部、美國財政部外國資產控制辦公室、紐約州地方檢察官辦公室、和紐約金融服務部。SocGen 的法國競爭對手法國巴黎銀行 BNP Paribas 於 2015 年同意以違反制裁的罰款支付 89 億美元。

SocGen 還簽署了緩起訴協議，規定在 3 年緩起訴期限後，如果銀行遵守協議條款，銀行將不會被起訴。今年 6 月，該銀行已同意向美國和法國當局支付 13 億美元，以終止與利比亞之間的交易以及涉嫌操縱 Libor 的糾紛。Libor 是全球價值數兆美元合同中使用的主要利率。

作為解決 Libor 案件的過程的一部分，該銀行已在 3 月份同意裁員負責投資銀行活動的副執行長 Didier Valet，他被廣泛視為潛在的 Oudea 繼任者。