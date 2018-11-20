小牛電動Niu 財報微穩 股價小跌低於IPO價

中國電動機腳踏車公司小牛電動 Niu (NIU-US) 報告收盤後的第 3 季度財報。

近期福特汽車 Ford (F-US) 也收購了電動摩托車公司，通用汽車 (GM-US) 也開始涉足電動自行車，而豐田汽車 Toyota (TM-US) 也投入 10 億美元在亞洲自行車共享和摩托車分享軟體。

小牛的電動腳踏車，是有踏板的，而非傳統的純機車型電動機車。雖然發言人表示可能發展共享業務，，但該公司目前未經營這塊業務。目前，小牛有向共享公司出售其電動腳踏車，並提供技術服務以幫助共享企業們。

小牛電動一個月前在美股上市。因此沒有盈利預測，而分析師將在盈利後開始報導。

小牛財報顯示：

每股純益虧損 -0.01 美元。

營收為 7181 萬美元，年增 86%。

電動腳踏車總產品銷量年增 76.3%。

小牛的業務包括，設計、製造、和銷售高性能智慧電動機腳踏車，目前均在中國和歐洲販售。該公司上個月在美國首次公開募股 IPO 中籌集了 6300 萬美元。

根據 IPO 招股說明書，2018 年上半年，小牛的營收為 8420 萬美元，年增 95%，淨虧損 4760 萬美元。9 月 30 日為止，中國販售的城市夥伴達 215 位，整體中國門市達 642 間，而海外經銷商達 20 位，涵蓋 25 國。

小牛股價週一收跌 0.9% 至 7.68 美元，位於 IPO 價格之下。

小牛股價趨勢圖 / 圖：谷歌

展望未來，第 4 季度，小牛預計營收為人民幣 3.7 億元至人民幣 3.90 億元，年增 69% 至 78%。