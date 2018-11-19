〈康控-KY法說〉明年三動能帶動 業績可望年增2成

康控 (4943-TW) 今 (19) 日召開法說，展望明年，公司指出，車用外觀零件以及光學元件可望開始陸續出貨，加上與啟弘合作切入聲學元件新應用、新客戶，董事長呂朝勝看好明年業績可望維持今年年增約 2 成的表現，且未來每年也要以此為目標。

外界關注康控併購啟弘一事，康控指出，透過與啟弘的合作將可以擴展新的產品，像是藍芽無線耳機等新品，也能打入其他非蘋陣營的供應鏈，有助改善單一產品以及客戶集中的問題。

康控董事會也通過，擬以現金增資 6000 萬元，加上 4000 萬元買回舊股方式，預計取得啟弘 13-14% 股權，加強雙方的合作關係。

光學元件部分，康控目前主要產品為車載鏡頭及照明鏡頭，而車載鏡頭已打入韓系客戶供應鏈，最快明年第一季量產，而照明鏡頭則打入陸廠，預估在兩者出貨成長下，明年光學元件營收佔比達 3-5%。

而康控取得國際電動車大廠外觀零件訂單，公司預估將於明年量產，在訂單挹注下，預期明年車用營收可望由今年 5 億元翻倍成長至 10 億元，營收佔比估將提升至 15%。

呂朝勝看好，光學元件明年上半年可望開始出貨，外觀零件則預計下半年開始貢獻營運，加上聲學元件也有新品新產品推出、切入非蘋客戶，明年營收可望維持年增 2 成的水準，目標每年都能維持此水準。