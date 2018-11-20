納指急挫3.03% FAANG全陷熊市

美股周一大跌，在蘋果和科技企業與波音公司股價急瀉拖累下，道瓊斯工業平均指數中段一度急挫超過500點，曾跌穿25000點關，道指收跌395.78點，跌幅1.56%，報25017.44點；標普500指數收報2690.73點，跌45.54點，跌幅1.66%；納斯達克綜合指數收報7028.48點，跌219.40點，跌幅3.03%。

蘋果在最近幾周削減了9月發布的所有三款iPhone手機的生產訂單，帶領科技股重挫。被稱為FAANG的五大科技股，Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix和Alphabet，全部跌入熊市， 距離過去52星期高位，總市值蒸發近1萬億美元。其中，Alphabet股價收跌3.8%，自高位調整20.1%。芯片類股中，英偉達再度重挫，收跌12%，兩日暴跌超28%，市值已不足900億美元；AMD大跌超7%，美光科技跌超6%。

經濟層面，亞太經合組織(APEC)領導人會議，史上首次未能發表領袖共同宣言。英國首相文翠珊因脫歐協議草案，面臨執政保守黨疑歐派發起不信任投票逼宮。歐盟本周三預料將發表涉及意大利債務的報告，為歐盟可能懲罰意大利邁出實質一步，有關制裁或導致意大利被歐盟罰款，以及凍結向羅馬政府批出貸款。上述所有事宜，均影響市場氣氛。

京東(JD.com)公布，第三季淨利潤升至30億元(人民幣.下同)，按年上升兩倍，勝預期；收入1048億元，按年升25%，遜預期。京東因收入不及市場預期；股價跌8.42%。其他中概股，嗶哩嗶哩跌10.17%、陌陌跌7.19%，新浪、愛奇藝均跌超6%，阿里巴巴跌近3%，百度跌超2%。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，預期金融環境將更嚴峻，加上美國財政刺激政策作用漸漸消退，以上種種均引致經濟放慢，相信美國明年將陷入衰退，首兩季經濟增長預測分別為2.5%和2.2%。



