集保e存摺升級2.0集結四大特色功能 投資管理更順手

集保中心今 (19) 日宣布推出「集保 e 存摺 2.0」，集結四大特色：合資產分佈、雲端交易明細、客製推播訊息、股市脈絡數據等四大功能，讓投資人管理資產更加得心應手。

集保去年 3 月推出「集保 e 存摺」App，將證券集保存摺行動化與數位化，投資人能隨手登摺掌握最新庫存訊息，並且能查詢不同證券商下所持有的資產部位，據集保統計，App 上線一年多以來，開通數超過 40 萬戶。

集保表示，「集保 e 存摺 2.0」整合資產分佈、雲端交易明細、客製推播訊息、股市脈絡數據等四大特色功能。

整合資產分佈部份，由於投資人多有整合多個帳戶的需求，1.0 版本已實現讓多本證券存摺集中於「集保 e 存摺」，而 2.0 版本進一步整合各本證券存摺內的資產，以圖表方式呈現整合資產。

至於雲端交易明細功能，讓投資人不用再煩惱換手機後交易明細會遺失；客製推播訊息則是針對投資人有權參與的各項事件進行通知。

另外，新推出的「e 搜股」功能，則是提供完整的市場重大訊息、股東會、除權息等資訊，並將集保專屬的股權分散數據圖像化，投資人還可自訂級距查詢。

金管會證期局副局長蔡麗玲致詞時提到，追求金融市場的進步，是永不停歇的腳步，樂見集保結算秉持創新的理念，將集保 e 存摺升級，為投資人創造更豐富的效益與便利。

集保結算所董事長林修銘表示，集保積極打造數位化帳簿劃撥環境，集保 e 存摺可滿足投資人對證券存摺行動化與數位化的需求，更深一層的意義是運用數位化科技建立市場的新制度，上線以來持續蒐集各方建議、了解用戶需求，因而誕生 2.0 全新改版，提供投資人更完善的服務。

集保強調，未來除了持續精進 APP 的使用者介面及體驗外，也將探討各類應用在手機存摺上的可行性，並連結合作夥伴發展金融科技，打造金融市場數位服務的生態圈。



