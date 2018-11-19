景氣升＋越南新廠效益 金洲營運衝新高 今年EPS上探4.5元

製網業者金洲 (4417) 第三季營收獲利均持穩高檔，單季稅後 1.12 億元創次高，EPS 達 1.35 元，累計前三季稅後 2.86 億元，年增近倍，EPS 3.43 元。金洲是全球第一大的漁網供應商，主要產品包括圍網、箱網、定置網、拖網等。今年該公司受惠產業景氣上升，加上越南新廠全能量產之下，業績跳升，前 10 月合併營收達 27.86 億元，同比大幅成長 18.5%，今年業績將首度跨越 30 億元大關，再創歷史新高紀錄。



其中，第二季合併營收 9.23 億元，刷新歷史紀錄，經濟規模效益下，本業獲利以 1.47 億元同創新高，加上匯兌收益貢獻，單季 EPS 衝破 1 元，達 1.51 元。第三季亦佳，合併營收雖略降至 8.9 億元，但年增達 19.5%，與本業獲利 1.34 億元同創次高，EPS 達 1.35 元。



據了解，儘管第三季原物料成本墊高，但匯率助攻營收、毛利率以及業外收益，使單季獲利維持榮景。法人預估，第四季業績維持穩健，力拼 9 億元大關，全年 EPS 可望逾 4.5 元。