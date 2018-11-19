監理沙盒第二案今年底前出爐 未來外勞在超商就能將薪資匯回家鄉

專門辦理外勞薪資跨境匯款的公司，未來可望拿到「金融有限業務執照」。金管會主委顧立雄今 (19) 日透露，目前正在審議 3 件專辦「外勞薪資跨境匯款公司」的金融創新申請案，否進沙盒實驗預計年底前拍板，金管會也將考慮是否發放「有限業務金融執照」。

顧立雄今天出席「107 年度金融資訊系統年會暨成果發表會」，會後受訪時透露，金管會正在審議關於專門承做外勞薪資跨境匯款的金融創新方案，如果成功進入沙盒實驗後，未來在台工作的移工就能在超商將薪資匯回海外的故鄉。

目前外勞要將薪資匯回海外故鄉，通常是透過西聯匯款或透過仲介代為匯款，目前有業者向金管會提出申請，規劃專門承做外勞薪資的跨境匯款，但西聯匯款國內只剩京城銀行承做，仲介代匯通常是「整包」匯款，外勞想要把錢匯回故鄉，管道相對有限。

根據金管會規劃，這種專辦外勞薪資跨境匯款的公司，想要進入實驗沙盒必須符合四大條件：包括：一、必須是在台工作的外勞，二、限制匯出金額與頻率，三、匯款收受對象必須與匯出款項的外勞有關聯性，四、承辦地點必須在超商。

但顧立雄也強調，這種外勞薪資跨境匯款，只能跨境匯出，無法匯入，主要是透過每個月、每三個月或每半年將在台工作薪資匯回家鄉的親友，藉由金額、匯款人與受款人對象固定，控管風險。

顧立雄說，這 3 個申請案都已進入補件階段，最快今年底前決定是否進沙盒實驗，一旦實驗結果可行，金管會也會考慮是否發放只經營匯款業務的「有限執照」給業者。