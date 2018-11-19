A股市場成功“收編”險企巨無霸，中國人保成功“晉級”A+H

隨著人們投資理財觀念的提升，公眾逐漸擺脫保險公司“騙人”的觀念，投保成為日常理財不可缺少的一部分。隨之而來的也是保險行業蒸蒸日上的發展，保險股也成為資本市場中不可或缺的板塊。

回A成功，三季度業績有所下滑

11月16日，中國人保（01339-HK;601319-CN）正式登陸上交所，成為第五家A+H保險股。其實，不難發現自2011年新華保險在A股上市後，已經六年多A股市場保險板塊沒有“新鮮血液”的註入。

如今，中國人保這樣一家航母級的綜合性央級險企回歸A股市場在點燃市場對保險板塊熱情的同時，在一定程度上也刺激了A股市場一眾投資者的熱情。

目前，A+H股市場的上市險企有中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險、中國人保五家。

對於中國人保來說成功上市A股猶如一塊巨大的石頭落地，但是今年前三季度，中國人保部的業績卻是有些差強人意。根據三季報數據顯示，今年1月至9月，中國人保實現營業收入3943.77億元人民幣（單位同下），同比增長5.02%；歸母淨利潤121.18億元，同比下降16.34%。每股收益0.29元，同比下降14.71%。

（圖片來源：上交所）

此外，前三季度中國人保保費收入3579.16億元，相比去年同期增長了183.49億；在保費收入增加的同時，中國人保的分保賬款也在大幅增長，前三季度應付分保賬款218.42億元，較去年底的187.37億元增加了31.05億元；其他應付款項也由去年底的109.39億元增加40.34億元至149.73億元。另外，中國人保也表示主要受自然災害的影響導緻賠付支出相應增加以及資本市場的波動和對優質業務投入導緻投資收益的下降和傭金手續費支出相應增加。

股價漲勢喜人

即便是前三季度出現下滑，依舊沒能阻止中國人保A股上市後的表現。中國人保上市當日發行價格為3.34元/股，報收價格4.81元/股，以44.01%的漲幅實現定格漲停，當日市值突破兩千億元大關。週末回來的第一個交易日（11月19日），中國人保雖然量能有所減少，但依舊一字封板，總市值已經高達2339.45億元，與眾多企業在港上市破發相比形成鮮明對比。

（中國人保股價走勢圖：圖片來源同花順）

其實中國人保今天A股市場喜人的走勢也是預料之内。早在中國人保A股上會過審之際，就曾刺激保險股整體上漲，如今“真身”實現打新上市又怎能不漲？

當然這與中國人保營運情況密不可分，雖然中國人保前三季度業績有所下滑，但其總資產和保費收入較中國太保、新華保險相比具有一定優勢，五家“A+H”險企中比上中國人壽與中國平安有所不足，比下還是有餘的。此外，中國人保的財險業務一直處於行業首位，財險業務對整個企業的利潤貢獻率達80%。其中車險業務在財險保費收入佔比也超過70%，處於同行業領先的位置，有著強有力業務的支撐，資本市場變現前進也就不難理解。

而考慮到市場的實際承受能力，減少對A股市場流動性的衝擊，中國人保也不斷壓縮發行股數，縮減募資規模，想必投資者們也都註意到了最初中國人保公佈的發行股數是不超過45.99億股，實際上卻是18億股，大大提高了自身流動性。而當前保險板塊估值較低，也是投資者佈局保險板塊的最佳時期，而保險股的自身屬性也決定了其具有和白酒相類似的長期配置價值對中國人保上市具有一定的利好價值。

總結

財華社對於整個保險股未來的走勢還是比較看好的。首先，從整個社會大環境來看，居民社會風險意識不斷提升，對自身和家庭風險保障重視程度也不斷加深。隨著而來的老齡化，使得重大疾病發病率不斷上升，相應的居民對重疾險和意外險的需求不斷上升。其次，國家放開全面二孩政策，越來越多家庭選擇生育二胎刺激了嬰幼兒風險保證和資產投資需求，為險企開發嬰幼兒為主要保障對象的意外險、年金險等產品提供了發展空間。這也刺激了居民長期保障類產品的需求。

不斷增長的保險需求加之當前較低的板塊估值，中國人保未來在資本市場的走勢還是值得期待！