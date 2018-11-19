義大利繼續強硬！副總理稱堅持預算草案不改

面對歐盟的壓力，義大利表示：你說的我都懂，但我就是不改！

據彭博社援引義大利媒體 Corriere della Sera 報導，義大利副總理 Luigi Di Maio 在接受採訪時表示，義大利政府準備就該國明年的預算計劃與歐盟委員會展開對話，不過，預算案中的支出對促進義大利經濟增長至關重要，Di Maio 再次強調，歐盟的執行部門不可以通過削減這方面支出來「屠殺義大利人」。

Di Maio 稱，義大利正在尋求能夠降低政府債務的方法，已經決定減少政府支出的浪費，並將在預算案中為保障條款做出充分的準備，以防止赤字擴大。同時他重申，義大利政府計劃向歐盟出售部分不動產，以彌補赤字。

但話雖如此，Di Maio 仍然拒絕對赤字預算做出任何修改。他認為，這些必要的支出將被用於推動義大利的經濟增長，而削減這部分開支則意味著是對義大利民眾的「屠殺」。 華爾街見聞曾撰文提及 ，義大利的財政刺激政策對創造就業、提供社會福利以及減稅來說至關重要。

Di Maio 表示，義大利正在試圖尋找另一方案，以迎合德拉吉提出的目標：「如果我們能設法減少債務，我們也將為市場帶來安慰。」

義大利和歐盟關於預算案的矛盾焦灼已久。一方面，義大利民粹黨政府表示拒絕遵守歐洲財政紀律降低赤字，稱其為「經濟自殺」，另一方面，歐盟也決不讓步，堅持要求義大利減赤。

矛盾一直持續到北京時間 11 月 13 日，當天義大利向歐盟提交了調整後的 2019 年財政預算。預算案中提出，2019 年預算赤字占 GDP 的比重維持 2.4% 不變，經濟增長率為 1.5%，超出歐盟規定。

該預算仍然受到了部分歐盟官員的反對，為歐盟對義大利實施制裁帶來了可能性。歐盟官方並未公開發表意見，但宣布將於 11 月 21 日對該草案作出評價。

隨後，Di Maio 在採訪中表示，義大利會努力採取防止赤字擴大的措施，但是預算案的改革必須維持現狀。