美國酒店業不得不提早開始面對全球經濟增速下行的苦果——上個季度，美國酒店入住率創下 2008 年經濟危機以來的第二大跌幅，打破了七個季度的增長勢頭。這一降幅為休閒和酒店業敲響了警鐘。

據 Hospitality Net 援引世邦魏理仕（CBRE）酒店諮詢團隊稱，自 2016 年第第三季以來，美國酒店客房需求的季度增長率出現首次下降，且不及供應的季度增長。全國入住率年增率下降 0.4%，為 2016 年第一季以來的最大降幅、2008 年危機以來的第二大降幅。

令人失望的酒店業數據從側面說明了 2019 年美國經濟存在疲軟預期。一方面，美國國內的旅遊需求下降，另一方面，受全球經濟形勢等因素的影響，來自境外的旅遊需求也有所降低。

酒店業數據出現大幅下滑

數據顯示，2018 年 9 月，美國酒店業的 RevPAR，即平均每間客房產生的營業收入出現了 102 個月以來的首次年增率下降。第第三季全國酒店需求年增率增長 1.6%，較第第二季有所下滑，且低於當季供應增長率 2.0%。

同時，第第三季全國酒店入住率年增率下降 0.4%，這是 2016 年第第一季以來的最大降幅。

去年第三季，颶風「艾爾瑪」襲擊佛羅里達和得克薩斯州，帶來對酒店客房的異常需求，CBRE 認為這是造成 2018 年同期數據呈現下滑的部分原因。但儘管如此，2018 年第三季入住率的疲軟卻不僅僅出現在上述兩地，美國中西部和東海岸各城市普遍出現減速。

根據 CBRE 的數據，在所追蹤的 60 個市場中，有 34 個市場第第三季的入住率下降，比第第二季增加了 15 個。

另外，一些美國的頂級酒店集團也發布了不佳的報告。

萬豪國際集團報告稱，該集團 2018 年第第三季北美地區 RevPAR 增長率僅為 0.6%，而同期萬豪全球的 RevPAR 增長了 1.9%。

凱越酒店集團報告稱，2018 年第第三季美國 RevPAR 下降 1.1%，而同期全球的 RevPAR 上漲 2.8%。

希爾頓酒店集團同樣表示，該集團酒店在 2018 年第第三季的全球 RevPAR 增長率高於美國當地。

酒店業數據或反映出經濟的疲軟

華爾街見聞此前在會員專享文章《「杯子」只是縮影 全球五星級酒店正在面臨一場真正的風暴》中提及，美國的頂級國際酒店集團們數年來正在不斷努力擴張其國際市場，有證據表明，其背後的原因是美國酒店業可能已經達到了上升周期的拐點。

在美國國內，旅遊需求並不高漲。美國旅遊協會報告顯示，美國國內旅遊指數在 9 月出現明顯下滑，並同時預期，未來增長率將保持平穩，直至明年第一季。

國外方面，美國旅遊協會在報告中表示，美元的強勁增長是抑制外國遊客赴美旅遊需求的重要因素，同時，貿易局勢的不明朗以及全球經濟降溫會進一步作用於旅遊意願，在未來幾個月內將對美國旅遊業前景產生較大的挑戰。

作為「大客戶」，中國的經濟增長與美國旅遊業密切相關。希爾頓總裁 Chris Nassetta 表示，如果中國市場確實如預期一樣放緩，那麼酒店業在美國市場以及國際市場都難有起色。