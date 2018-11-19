券商、雄安概念股午後走強 推升上證指數收漲0.9%

陸股今天在早盤小漲之後，午盤靠券商股及雄安概念股帶動，指數逐步墊高。相較之下，創業板指數走勢偏弱，早盤一度跌逾 1.5%，午後才縮減跌幅。

截至收盤，上證指數收報 2703.51 點，漲幅 0.91%；深成指數收報 8108.85 點，漲幅 0.58%；創業板指數報 1394.40 點，跌幅 0.63%。滬市成交人民幣 1965.63 億元，深市成交 2435.74 億元，兩市合計成交 4401.37 億元，較上一交易日的人民幣 4758.78 億元成交量，略顯量縮。

以類股來看，券商、雄安概念股成為上漲主力，水泥、房地產、深圳國資改革等股票漲幅領先，通信服務、半導體、鋼鐵等族群則普遍下跌。

中金公司認為，近期北京政府一系列政策對中、小市值個股活躍起到了積極作用。往前看，雖然中間過程或有波折，但預計當前的反彈行情仍將持續，中小市值龍頭個股相對大盤藍籌股，可能仍有較高的潛在收益。

中銀國際策略團隊分析人士認為，近期大盤反彈的主線是跌深反彈，其實並非完全是投機主導，超跌績優股賺錢效應仍大幅跑贏指數。

消息面上，樂視網召開臨時股東會，回應被王思聰旗下公司追債，首先會進行應訴，以全力避免公司去承擔相應的擔保責任，以保護中小股東的相關利益，樂視網收盤跌逾 5%。