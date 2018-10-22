美中貿易戰 新日興對後市展望轉趨保守 Q4有機會再現提前拉貨潮

美中貿易戰延燒，筆電軸承龍頭大廠新日興 (3376) 對後市展望轉趨保守。不過，該公司認為，如果明年元月美對中的 25% 關稅措施終將上路，有機會再度上演一波提前拉貨潮，有助於第四季業績的提升。目前變數增加，業者且戰且走。此外，第三季新日興營收以 27.9 億元創下歷史新高紀錄，較上月跳增逾 24%，年增率達 12.7%，在產能稼動率提升之下，毛利率、營益率可望攀高，帶動第三季財報展望正向發展。



蘋果 (Apple) 即將在 10/30 舉行新品發表會，市場預期新款 Macbook 將問世，筆電軸承大廠新日興 (3376) 利多。不過，新日興指出，客戶新品拉貨已經持續一段時間，對於整體業績的挹注雖有幫助，但美中貿易戰影響，已有不少客戶態度轉趨觀望，影響業績表態。



該公司指出，在 8 月業績以 9.63 億元創下歷史新高之後，按照過往營運軌跡，9、10 月業績要更好才是，但實際上 9 月營收雖以 9.36 億元為歷史次高，但卻低於 8 月，未如內部預期，主因即是美中貿易戰影響，客戶有提前在 7、8 月拉貨的效應，並對後市表示保守。



短期內，第四季業績能見度低。新日興指出，主要在於大家仍在觀望美國期中選舉後，美中談判的發展。如果元月 25% 關稅無法避免，預期 11、12 月又會有新一波的提前拉貨潮，帶動本季業績走強。不過，這樣的發展對明年的產業景氣將有明顯衝擊，因此保守因應。