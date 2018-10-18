PVC報價承壓 原料成本墊高 法人估華夏第三季ESP 0.53元

華夏 (1305)8、9 月營收明顯下滑，分別為 11.33 億元、10.53 億元，第三季營收 34.76 億元，係為 2016 年第四季以新低，法人推估，單季每股盈餘約 0.53 元左右，中美貿易大戰持續延燒，引發下游觀望、需求放緩，台塑(1301) 近期又調降 PVC(聚氯乙烯)外銷價，恐壓抑第四季產品利差，法人預期，華夏今年每股盈餘約 2.85 元，不及先前預估 3 元。本週五大泛用塑膠報價出爐，下游需求放緩，PVC 報價依然弱勢，跌到 840 美元，華夏以印度為外銷出口為主連同孟加拉，上述兩個區域占出口比重約 5 成，惟近期印度盧比因中美貿易大戰、油價大漲等因素衝擊，呈現回貶的格局，引發進口商觀望。



另外，PVC 原料 EDC(二氯乙烷) 價格上漲，侵蝕到利差，法人推估，華夏 VCM 加計 PVC 利差約 400 美元，低於第二季 430 美元，第三季獲利不如第二季來得佳，日前 IMF 下修明年印度 GDP 預估值，由 7.5% 降至 7.4%，儘管印度整體經濟表現仍穩健，貨幣貶值損及消費力購買力。



儘管 PVC 供給偏緊，一旦需求放緩，壓抑報價，油價走高是否帶動 EDC 原料成本墊高，也是影響獲利另一項變數，法人預估，華夏明年每股盈餘 2.31 元。

