【馮冠華專欄】美股V彈 可望助港股今天繼續造好

11 月 16 日推介：中金公司（3908）、平安好醫生（1833）、聯想控股（3396）

1）上日港股市況總結：在騰訊業績帶動下，恆指週四高開約 200 點，但在 A 股早段微跌下迅速轉升為跌。及後 A 股和人民幣反彈下，指數又大幅上升，並在三時後升破熊証重貨區，最終以 26103 點收市，大升 448 點。大市成交按日上升約 9% 至 864 億，滬深港通總成交按日也上升約 48% 至 94 億，流向仍是淨流出，金額 3.6 億。北向轉為淨流入，金額約 25 億。藍籌 44 升 5 跌 1 持平。



板塊方面，醫藥股相對疲弱，內房及澳門博彩股繼續造好，個別新經濟股及生物科技股也大幅反彈。石油、資源及煤炭股回穩，內銀、中資劵商及內險則在尾市發力。另外，有多隻細價股疑似被「斬倉」下急跌，跌幅超過 3 成的也有 6 隻。做空方面，佔大市成交大幅回落至 11.6% 水平，是 7 月 13 日後的新低。牛熊証街貨最新比例是 47:53，重貨區方面，熊証上移至 26550-26599，牛証仍在 25050-25099。

簡評：風水輪流轉，美股近日的不濟，中港股市卻有復甦跡象。港股昨天的大升，A 股的功勞可不少，不要忽略昨天早段港股曾一度倒跌的事實。尾市的強勢，筆者認為是挾空倉和屠熊所致，整體而言，大升市而成交未能配合，南下資金也未有轉向，熊証最新重貨區和現價亦有頗大距離，向上誘因相對減少，可幸做空比率急降，後市能否再上依舊還看 A 股。



騰訊一如所料是昨天升市的火車頭，大行的最新目標價由 $337-$411 不等，大部分報告均指出對遊戲業務的前景憂心，公司也沒有在昨天市場回購，筆者也維持昨天的看法，即不宜高追。

醫藥股近日的弱勢應與仿製藥年底前落實的監管措施有關，中生（1177）和石藥（1093）兩隻藍籌新貴沽壓甚重，事件未明朗化前板塊弱勢或難以扭轉。某程度上，這和瑞聲（2018）及舜宇（2342）相映成趣。



國務院昨天公佈了學前教育深化改革指引，香港的教育股多是中高或以上程度的辨學者，和指引的對象幼稚園有別，但亦不排除會觸及投資者的神經，板塊今天或有波動。收市後公佈季績的中金公司（3908），首九月盈利增長 40.1%，和半年時的 46.8% 雖有少許放緩，相比同業已算非常不錯了，股價如受壓是買入機會。



在風險胃納有回升之狀況下，一些之前受壓的股份或有追落後機會，筆者建議可關注平安好醫生（1833）、聯想控股（3396）、歌禮（1672）及兗州煤業（1171）。權重股則以金融類較有空間，友邦（1299）及平保（2318）是推介。在美股昨晚 V 彈下，港股今天或能再造好，若 A 股能承接昨天的強勢，連續兩天大升屠熊也不出奇也。

2）美股上日市況總結：蘋果及摩根大通週四造好，帶動美股三大指數先低後高。道指早段曾下跌逾 200 點，但最終在能源、金融及科技股逆轉造好下報升 209 點或 0.83%，標指及納指則分別上升 1.06%% 及 1.72%%。美滙指數在英鎊急挫下上升至 97.08，十年期債息則回落至 3.11。紐約期油 2 連升，上升約 0.55% 至 56.56 美元。港股 ADR 上升 162 點，相當於恆指 26265 點水平，當中，騰訊的 ADR 再上升 2.3% 至 294.63。

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