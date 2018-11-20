【鐘國忠專欄】台股選舉行情 類股悄悄展開

今年地方選舉即將要投票了，台股近期看起來雖然不怎麼樣，但卻有個類股走勢已敲敲跌破大家眼鏡而上漲!

(一) 選舉行情現在進行式

離 2018 年地方選舉投票已進入最後倒數，不管哪個政黨最後贏得勝利，台股指數也已開始悄悄展開選舉行情。先前台股跟隨美股期中選舉作跌深反彈上漲，指數也從 10/26 約 9400 點附近，急漲到 11/8 在萬點附近作挑戰，但無奈過去長期在萬點之上時，拉回萬點時其就是重要關卡支撐，現在剛好相反，指數上漲過程中，萬點就成為近期主要壓力區，因此需要在此反覆挑戰作消化。

(二) 類股走勢跟先前截然不同

Q4 到近期 11/15 剛好進行一半，可確定的是前半季是大跌 (註: Q3 季底收 11006 點，而 11/15 收盤 9826 點，共大跌 1180 點，跌幅約 10.72%)，然而選舉即將到來，近期台股早已在走一波選舉行情，不知是否剛好是巧合，本次投票在 11/24，而近期低檔約從 10/26 開始上漲，就剛好在一個月前左右，而從本波大盤在 10/26 見到 9400 點低點以來，目前類股卻有顯見不同走勢，如附表一和附表二所示，這段時間類股走勢可能跟多數人想的不一樣，如同樣是走跌深反彈，但卻有不同意義，以下筆者將從二個角度分析供給各位作參考:

1. 大跌深大反彈: 跌愈深，反彈就愈大! 這是過去大家都知道的道理，本波大幅反彈較大類股在電器電纜與水泥等類股，其反彈幅度較大，是建立於同期間大盤拉回過程中，其拉回幅度逾 2 成以上，因此一旦大盤止穩，當然就易出現跌深反彈，此部分因今年獲利佳，所以明年有高股息殖利率可預期，因此低檔本來就易有買盤進場，但本波不是選舉行情主角，因此不用追高，可等低檔出現再布局。

2. 跌深反彈: 其跌幅雖然不是最大，但反彈幅度卻不小，此次包括有其他、觀光、金融、營建與紡織等類股，上述多數類股都偏向內需型，其中金融股是每到選舉時，幾乎是多數法人首先想到的類股，尤其最近美股科技股走弱時，外資法人近期也都偏向買超金融股，而調節科技股，因此選前其仍能持續為盤面重點類股。至於其他的類股當中表現最為突出則為觀光類，該類股今年長期以來大跌且破底，先前類股全年跌幅約 3 成，到目前為止，跌幅收斂約 24.45%，此次大幅上漲，一部分或許跟 Q4~Q1 旺季將到來有關，但另一部分或許有部分買盤也正在期待地方選舉後，新上任 (或續任) 的地方首長的新作為，會帶來一些觀光契機，此類股未來或許可多留意。

整體而言，選舉是一時地，個別公司表現才是長期對股價最大的影響因素，短線盤面交易趨冷淡，或許部分選舉行情類股與個股也可作為近期關注焦點，但無論如何，個股仍要有基本面為依據，否則就只能歸類為短線交易操作，將視個人的風險偏好度而定。