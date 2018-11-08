長和系收購APA觸礁 澳財長：不符國家利益

長和系 (0001-HK)3 家公司合組的財團以 129.8 億澳元 (約港幣 753 億元)，收購澳洲天然氣管道公司 APA 全數股權的計畫觸礁。澳洲財政部長 Josh Frydenberg 昨 (7) 日發聲，指該收購不符合國家利益，將在 2 週內作出最終決定。

這是長建 2016 年競購 Ausgrid 失敗以來，長和系第二次遭澳洲政策反對當地收購。分析認為，這次收購失敗或多或少影響集團長遠的海外擴張策略。

截至今 (8) 日發稿，長實漲 1.745%，報港幣 55.4 元；長建報港幣 58.05 元，漲 0.259%；電能漲 0.57%，報港幣 52.85 元。

圖：新浪財經

今年 6 月，長實集團 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 及電能實業 (0006-HK) 組成財團，提出以每股 11 澳元，收購 APA 逾 11.79 億股；除了要獲得 3 家公司的股東會通過，亦必須獲得澳洲財政部長、澳洲競爭及消費者委員會 (ACCC)、澳洲證券及投資委員會、以及歐盟批准。

APA 是迄今澳洲最大的天然氣輸送系統公司，擁有 1.5 萬公里的管道，佔澳洲天然氣管道輸送系統的 56%，亦為燃氣發電資產和液化天然氣出口提供天然氣。今年 9 月收購 APA 的交易獲澳洲競爭與消費者委員會「開綠燈」，ACCC 當時指出，監管機構原本擔心長建收購 APA 計畫，會削弱西澳天然氣管線開發市場競爭，但隨? 剝離位於西澳的資產，有助化解相關疑慮。

據 Josh Frydenberg 聲明指，他初步認為長實財團收購澳洲 APA 的計劃「不符合國家利益」，但他未有就「國家利益」問題再作解釋，只表示不代表對長江集團或個別公司存在負面看法，並指長和系已是當地天然氣和電力行業的重要投資者，歡迎集團在澳洲投資及對澳洲經濟的廣泛貢獻。他會在 2 週內就 APA 的交易作最終決定。

長實回應指，澳洲財長提出的意見，主因在於 APA 於澳洲業務規模龐大及其重要程度，而非針對長江集團或旗下公司，長實、長建及電能將於適當時候發布進一步公告。

在澳洲上市的 APA 股價一直與收購作價有距離，昨日收盤價為 9.51 澳元，反映市場對這次收購獲成功放行的信心不大。

事實上，外國政府早對中港資收購存有疑慮，在長和系近年鎩羽而歸的 3 件交易中，其中有 2 件是敗在澳洲政府出手阻攔。長建在 2016 年競投澳洲電網 Ausgrid 的 50% 股權，最終遭澳洲政府以「國家安全」理由否決，與這次情況非常相似。

今年 8 月，澳洲政府禁止華為及中興通訊 (0763-HK) 為澳洲提供 5G 技術；在 2016 年澳洲政府亦拒絕中國大康牧業牽頭的投資者收購澳洲最大牧場 Kidma。

今年 1 月阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻金服欲收購國際快速匯款公司速匯金 (MoneyGram)，最終美方也以「國家安全」理由拒絕。

今年 5 月，加拿大拒絕中國交通建設部門收購建築公司 Aecon 的提案。

