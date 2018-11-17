美股盤後─川普希望達成美中貿易協定 道瓊收高124點 本週仍大跌

鉅亨網編譯郭照青 2018年11月17號5點54分

川普總統說，他期待美國與中國能夠達成貿易協定。美國股市隨即反彈上揚，道瓊與 S&P 500 終場收高。Nasdaq 仍小幅收低。

但白宮官員稍後告訴 CNBC 說，貿易協定不會很快達成，投資人不應過度解讀川普的談話。

道瓊工業平均指數收高 123.95 點或 0.49% 至 25413.22。

Nasdaq 指數收低 11.16 點或 0.15% 至 7247.87。

S&P 500 指數收高 6.07 點或 0.22% 至 2736.27。

費城半導體指數收低 14.48 點或 1.17% 至 1220.14。

由於科技股賣壓沉重，美國股市本週仍大幅下跌。S&P 500 本週下跌 1.6%，道瓊與 Nasdaq 本週大跌逾 2%。

本週，科技股下跌 2.5%，為表現第二差類股。同一期間，蘋果股價下跌 5.4%。亞馬遜與 Netflix 亦分別下跌 7% 與 5.7%。

臉書本週亦受到壓力，下跌近 4%。紐約時報報導，該公司先是忽略，後再隱瞞俄羅斯使用其平台，干預 2016 年美國總統大選。

分析師說，本週股市出現賣壓，主要係因基本面的擔憂，而非技術面。Nasdaq 100 長期表現勝出的情況，可能已近尾聲。

週五，科技股再度遭遇賣壓。Nvidia 公布營收與獲利預估，令人失望，股價大跌 18.8%，為主要拖累。AMD 與美光股價分別下跌 3.9% 與 1.2%。

零售股本週亦大幅下跌。

分析師說，股市開始反應，目前正處於週期的最後階段。傳統上，此時大型股最後表現出疲弱走勢。

週五，投資人亦擔憂英國的政情發展。英國可能在沒有達成協議的情況下，退出歐盟。週四，英鎊兌歐元創自 2016 年 10 月以來，最大單日跌幅，多位官員辭職，撼動了梅伊首相的政府。

但 TS Lombard 公司總經理 Christopher Granville 仍認為，所謂的硬式英國脫歐當可避免。

他說，英國政府冒著政治風險，同意目前的協議草案，無異是默認硬脫歐將是政治自殺。