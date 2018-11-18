完全不信OPEC 空頭繼續大舉押住油價下跌

國際油價好不容易止步十二連跌，空頭們卻停不下來。

美國商品期貨交易所（CFTC）與洲際交易所（ICE）持倉周報顯示，對沖基金空頭壓過多頭的現象已經持續七周，創下 2011 年以來最長做空周期。

此外， 截至 11 月 13 日當周，空頭部位規模增長 14%，較九月底已經翻了三倍之多。

此外，CFTC 數據還顯示，截至 11 月 6 日當周，投機者所持 NYMEX WTI 原油期貨和期權凈多頭部位減少 8307 手合約，至 151984 手合約，創最近逾 14 個月新低。

近來，市場擔憂原油供應過剩、需求疲軟，美油在本周創下歷史最長連續下跌紀錄，布油跌入熊市區間。就全周跌幅來看，WTI 12 月原油期貨累跌 6.2%，布蘭特 1 月原油期貨累跌 4.9%。

彭博社引述 Confluence Investment Management 首席市場策略師 Bill O』Grady 的發現稱，油價回吐大部分年內漲幅之際，市場一直在持續看跌。隨著油價順次突破技術支撐位，由電腦主導的交易或將增加下行壓力。

油市震盪令產油國憂心。路透社周三援引消息人士稱，OPEC 及俄羅斯等夥伴國已經討論了 2019 年最多減產 140 萬桶 / 日的目標，油價應聲上漲。

近兩日，國際油價逐漸反彈企穩，但原油供應仍是市場隱憂。

美國 11 月 9 日當周 EIA 原油庫存增加 1027 萬桶，連續第八周增長，創 2017 年 2 月份以來最大單周增幅，至 2017 年 12 月前期以來新高。

此外，路透社還引述知情人士稱，俄羅斯希望避免任何由 OPEC 主導的石油減產，今後俄羅斯的原油產量或將繼續增加。

俄羅斯總統普丁也表示，油價目前不穩定，但在 70 美元左右對俄羅斯是完全合適的。

在過去幾個月裡，在美國的屢次施壓下，OPEC 與俄羅斯轉變了聯合減產策略，為了彌補制裁伊朗而留下的原油供應缺口而增產。

沙烏地阿拉伯日均產量逼近歷史紀錄最高，俄羅斯產量攀升至後蘇聯時代以來的高水平，一度觸及 1150 萬桶 / 天，平均比五月份日均增加 45 萬桶。

在這樣的情況下，此前的一輪十二連跌更加讓人心有餘悸，害怕將會面臨油市危機捲土重來的境地。

當時，《華爾街日報》援引知情人士透露，沙烏地阿拉伯可能考慮在未來解散 OPEC。這可能令產油國為爭奪市場市佔率而增產，也將喪失集體調節原油供給來平緩油價波動的能力。

上述消息過後，國際油價跌入技術位熊市區間。與此同時，市場還將這輪暴跌歸咎於川普的「嘴炮」：他頻頻向 OPEC 施壓，要求其不要通過減少供應來支撐油價。

種種因素疊加之下，彭博研究（Bloomberg Intelligence）分析師 Ziad Daoud 仍舊認為，這一輪油價連跌背後的推手，本質上是在全球經濟增長放緩背景下，市場對未來需求預期的根本扭轉。

而在市場預期轉過彎之後，OPEC 減產也只不過是暫緩之計。華爾街見聞會員專享文章《OPEC 減產真的能拯救油市？別想太多》也曾提到，

減產並不是特效藥，只是加速了原油市場再平衡的速度，而並非扭轉供需唯一的力量。

回顧歷史可以發現，減產協議只能對短期交易情緒有所提振，最終的市場走向還是受需求來決定。

『新聞來源／華爾街見聞』