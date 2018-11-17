人民銀行朱雋：金融科技使市場對利率反應更靈敏 但可能削弱貨幣政策實施效果

中國人民銀行國際司司長朱雋11月17日在中國金融四十人論壇（CF40）舉辦的“2018全球金融科技（北京）峰會” 上表示，金融科技發展促進了金融業創新，提高了金融業的效率，但在監管、公平、金融穩定和貨幣政策方面，也帶來了重要挑戰。如何通過加強規則制定以應對監管套利，如何在鼓勵創新提高效率的同時兼顧公平，如何妥善化解金融穩定的風險、增強貨幣政策的實施效果，這都是未來需要深入研究的課題。

朱雋表示，金融科技發展將影響貨幣政策的制定和實施。貨幣政策傳導方面，金融科技發展將加劇金融業競爭，使市場對利率的反應更加靈敏，從而提高貨幣政策的有效性。但是隨著技術進步，無形資產占公司資產比重不斷上升，可能會削弱貨幣政策的實施效果。在貨幣政策目標方面，金融科技也可能通過算法技術及時調整商品和服務的價格，使價格變化更加頻繁，從而對通脹帶來一定的影響。

在監管套利方面，朱雋分析，一般認為由於監管的不充分，金融科技在發展過程中可能會產生監管套利問題。比如科技公司雖然也像傳統金融機構一樣提供期限轉換、信用轉換等服務，但不像傳統銀行業需要滿足資本充足率等監管要求。“今年在歐洲推出了開放銀行業的規定，要求銀行分享金融數據，而這個要求並不適用於大型科技公司，這就使得後者在獲取和分享數據方面和銀行享有不對等的監管待遇，從而產生監管套利，獲得競爭優勢。”

朱雋指出，科技行業天生具有贏者通吃的屬性，伴隨著其不斷壯大，可能會形成寡頭壟斷，反而不利於競爭。同時，在大型科技公司確立壟斷地位同時，財富越來越集中於少數人或少數公司手中，不平等現象日益突出，從而帶來潛在的社會和政策的風險。國際貨幣基金組織近期的研究表明，發達國家勞動收入占比下降，至少一半可以歸結於科技行業的發展。

在金融穩定方面，朱雋表示，金融科技的發展會對金融穩定產生深刻的影響，金融科技提供的金融產品規模效益明顯，大型科技公司具有大而不能倒的性質，為金融機構提供基礎設施服務，同時還在發揮金融機構的潛在作用，其平台越來越具有系統重要性。

“而這些大型科技公司在風險管理方面，一般經驗不足，面臨市場沖擊時可能會出現羊群效應，放大金融體系的周期性。另外，這些大型科技公司一般實行混業經營，個別公司已經具備控股集團特征，增加了跨風險、跨市場、跨領域傳播的可能性。如果這些企業長期遊離在監管之外，也不受金融安全網保護，一旦出現問題，將會產生巨大的影響。”朱雋說。

上證報訊 記者 張瓊斯