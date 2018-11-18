財報新例下David Webb列出了41瀕危股

獨立股評人、「股壇長毛」David Webb列出一批為數41隻股份，指該批公司最新財政年度遭核數師認為「無法表示意見」或發表「否定意見」，一旦港交所(00388-HK)建議修例獲通過，這一批股份將成為瀕危股(endangered stocks)，將面臨停牌。

港交所建議修訂規例，若集團財務報告遭核數師認為「無法表示意見」或發表「否定意見」，須即時停牌，新例諮詢期本月30日截止。David Webb表示，若新例成功於明年1月1日實行，當2019財年完結後，於2020年3月底左右將有首批「傷亡」(casualties)。

該批41隻股份包括：萬隆控股(00030-HK)、綠領控股(00061-HK)、弘海高新資源(00065-HK)、中國長遠(00110-HK)、敏捷控股(00186-HK)、中國能源(00228-HK)、亞洲能源物流(00351-HK)、能源國際投資(00353-HK)、領航醫藥生物科技(00399-HK)、東方明珠石油(00632-HK)、中海重工(00651-HK)、中國衛生集團(00673-HK)、中國油氣(00702-HK)、大成生化科技(00809-HK)、恒盛地產(00845-HK)、精優藥業(00858-HK)、中國金控(00875-HK)、國能國際資產(00918-HK)、阿爾法企業(00948-HK)、奧瑪仕國際(00959-HK)、龍輝國際(01007-HK)、雨潤食品(01068-HK)、華榮能源(01101-HK)、大生農業金融(01103-HK)、中國海景(01106-HK)、泰山石化(01192-HK)、國盛投資(01227-HK)、恒鼎實業(01393-HK)、滿地科技(01400-HK)、格林國際(02700-HK)、大成糖業(03889-HK)、融眾金融(03963-HK)、朗華國際(08026-HK)、太陽國際(08029-HK)、中國融保金融(08090-HK)、中油港燃(08132-HK)、科地農業(08153-HK)、匯創控股(08202-HK)、環球數碼創意(08271-HK)、華人飲食集團(08272-HK)、恆勤集團(08331-HK)。

David Webb指出，港交所在早前的諮詢中沒有指出哪些是潛在受影響股份，僅指有43家公司的財務報表被核數師發出無法表示意見，而當中有24家公司已連續兩個財年出現此情況。因此他羅列出可能受影響股份，並重申反對這項建議。

