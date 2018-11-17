美股盤中─ 震盪整理 道瓊一度上漲逾120點 但本週仍大幅下跌

美國股市震盪整理，中場走低，道瓊一度上漲逾 120 點，但本週仍可能大幅下滑，主要指數至少下跌 1.6%。

台北時間 00:54

道瓊工業平均指數下跌 20.61 點或 0.08% 至 25268.66。

Nasdaq 指數下跌 71.77 點或 1.00% 至 7187.27。

S&P 500 指數下跌 9.24 點或 0.34% 至 2720.96。

本週以來，科技股下跌 2%，為股市下跌的主要拖累。同一期間，蘋果股價下跌近 5%。亞馬遜與 Netflix 亦分別下跌 6.4% 與 5.4%。

分析師說，本週股市出現賣壓，主要係因基本面的擔憂，而非技術面。Nasdaq 100 長期表現勝出的情況，可能已近尾聲。

週五早場，科技股 ETF 一度下跌逾 1%，Nvidia 公布營收與獲利預估，令人失望，股價大跌 17%，為主要拖累。AMD 與美光股價分別下跌 4% 與 2.7%。

S&P 500 與道瓊的漲幅亦受限，投資人擔憂海外的政情發展。英國可能在沒有達成協議的情況下，退出歐盟。週四，英鎊兌歐元創自 2016 年 10 月以來，最大單日跌幅，多位官員辭職，撼動了梅伊首相的政府。

但 TS Lombard 公司總經理 Christopher Granville 仍認為，所謂的硬式英國脫歐當可避免。

他說，英國政府冒著政治風險，同意目前的協議草案，無異是默認硬脫歐將是政治自殺。