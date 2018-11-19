〈2019投資展望〉希華曾穎堂：景氣走勢不確定性高 新南向未必可行

美中貿易戰火未歇，希華 (2484-TW) 董事長曾穎堂指出，2019 年全球經濟走勢大方向不確定性極高，經濟榮景修正到底是要硬著陸還是軟著陸，也是一大不確定；且在中國大陸崛起影響下，目前「新南向」政策推動也可能遭遇極大困難。

曾穎堂指出，全球經濟景氣自 2008 年的金融風暴後逐步復甦，但是這一波榮景走了長達 10 年時間，預估總會向下修正，而目前市場關切議題在這一波修正到底幅度有多大，是硬著陸、還是溫和的軟著陸，有待進一步的觀察，並由企業、政府提出對策。

同時，在中國大陸經濟崛起後，由於其經濟量體大，出現任何變動，都將影響全球，曾穎堂認為，隨著美中貿易戰戰火未歇，企業界也想赴東南亞投資避險，目前來看，其執行難度，較以往困難許多。

曾穎堂在接受訪問時指出，在中國大陸經濟體崛起後，包括「一帶一路」等強力措施引導下，將經濟影響力延伸到東南亞，其企業卡位能力遠比台灣企業強大，甚至在中國大陸影響下，台灣企業在區域內的發展也受傷害。

至於目前政府積極引導企業回台投資，曾頗堂指出，最重要是政府及企業充分了解回台投資的方向，及企業本身在升級過程中，清楚企業本身在產業鏈的位置及升級方向。

曾穎堂則認為，2019 年全球經濟高度不確定中，歐洲市場今年表現不錯，但 2019 年可能出現下滑疑慮，美國市場應還算平穩。