〈獨家〉希華完成生物檢測晶片開發 瞄準千億元養殖禽畜市場商機

石英元件廠希華 (2484-TW) 跨足投資開發生物醫學檢測晶片獲重大進展，除鎖定因人口老化衍生的疾病檢測外，並進一步跨向養殖業領域邁進，其中全球禽畜、魚類及植物的經濟動植物疾病篩檢市場，一年規模高達 25 億美元 (約新台幣 770 億元)，此市場規模還不包括今年超過 16 億美元 (約新台幣 490 億元) 以上的伴侶動物篩檢市場，希華瞄準布局，將有助未來營運動能表現。

希華昨日參展台北國際生技展，總經理曾榮孟到場首度接露最新進展，希華以石英元件為基礎技術，跨入生技檢驗技術領域。

希華指出，基於人口老化，疾病檢測需求大增，決定投資生醫檢測晶片領域，此篩檢晶片鎖定阿茲海默症、心肌梗塞快篩等；但看到美國檢測設備商 IDEXX 在經濟動物檢測市場崛起，且中國大陸動物檢測市場年營收即高達 1.5 億美元，加速希華開發經濟動物市場篩檢應用腳步。希華並與中興大學產學合作，開發生物檢測晶片。

希華跨足生物檢測晶片開發事業，也符合生技展揭幕時總統蔡英文的政策方向，蔡英文昨日指出，政府推動法規鬆綁，希望更多本土企業投入生技醫藥產業，同時期盼生醫能與資通訊（ICT）產業的合作，大力發展跨領域產品與服務，讓台灣成為數位醫療的領先國家。

目前經濟動物檢驗試劑市場以禽類為大宗，其次是牛、豬，希華看好經濟動物如禽類的養殖循環快速，除場內養殖外，又有戶外養殖，而發生禽流感、雞瘟等傳染疫病時，大規模等撲殺不合人道，大量投藥也影響食安，因此希華以晶片、易攜帶的小型光譜分析儀切入經濟動物檢驗市場，搭配政府大數據分析，提高準確度，可切入全台近 2 萬戶養雞及養豬戶，達成疾病快速檢測、監控目標，目前希華已與國內家禽、家畜相關研究機構正式展開合作。

研調機構分析，全球禽類檢驗市場，2013 年規模 9.3 億美元，預期到 2018 年將成長到 13.9 億美元，年複合成長率 (CAGR) 8.3% ，檢驗市場主要落在美國，其次是日本、加拿大、德國、英國；據統計，亞太區目前約消耗全球 40% 禽類產量，其中包含人口數量最高的中國大陸與印度。

在禽類檢驗需求上，預估 2020 年中國大陸與印度禽類生產量將比現在增加 30-37%，對動物疫病的防治與監控需求也將提高，因此，中國大陸、印度對禽類檢驗市場預期將有最顯著的成長。

希華跨足生醫檢測晶片領域，原主要鎖定兩個重大疾病，包含早期阿茲海默症檢測與心肌梗塞快篩，經過 5 年多開發研究，已開發一套高靈敏度 ELISA 檢測套組，透過獨有的專利處理技術，達到降低背景值，提高訊號數值的晶片表現，檢測成本相對低廉更有利於使用，目前則積極推向經濟動物檢測晶片、光譜快速篩檢應用。

希華總經理曾榮孟說，生技事業目前是希華的一個事業部門，在營運規模擴大之後，不排除分割並獨立上市。