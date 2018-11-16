觀音新廠逾百名契約工到期不續約 嘉聯益：正常人力調度

蘋果新手機近期傳銷售狀況不佳的雜音，且供應鏈訂單遭削減的消息也在市場流傳，蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 今 (16) 日指出，桃園觀音新廠區因應人力調度需求，有超過 100 名契約工到期不續聘，此屬人力仲介公司行為，公司第 4 季出貨仍正常。

嘉聯益今年在桃園觀音的新廠投資近 200 億元，7 月起逐步投入量產，新產生人力需求超過 1000 人，部分緊急人力需求是透過人力仲介公司派遣工方式調度而來，最新狀況是有超過 100 名派遣工， 在嘉聯益與人力仲介公司 3 個月為一期的合約到期後不再續約。

嘉聯益主管指出，產業有需求淡、旺季之分，公司對部分到期合約不與人力派遣公司續約，是正常人力調度，公司的目前出貨也正常。

嘉聯益 10 月營收 20.92 億元創歷史單月次高，第 3 季稅後純益 2.16 億元，優於外資預估的 1.35 億元，每股純益為 0.54 元；前 3 季稅後純益 3.65 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 0.96 元。

對於第 3 季獲利，嘉聯益主管指出，第 3 季在桃園觀音新廠投入建置、人力、試產成本高，實際產出在 9 月及 10 月顯現，對第 3 季獲利負面影響較大，第 4 季力拚營運更佳。

事實上，蘋果供應鏈軟板廠指出，今年以來蘋果的 EMS 廠對於拉貨的節奏合乎預期，已有助紓解供應鏈上、下半年人力調度落差過大問題。