美國原油庫存暴增逾千萬桶 油價連六周下跌 吞掉今年漲幅

美國原油庫存連續八周增加，上周增加 1027 萬桶，創下 21 個月以來最大增幅，但無礙國際油價反彈，連漲三天後，站上 57 美元，將周跌幅縮減至 5.6%，連跌六周後，今年以來的漲幅已全數吐出。

油價周 K 線圖，連跌六周後已吞噬今年以來的漲幅。

國際油價 10 月底以來，一度創下連續 12 天下跌的史上最上跌期，瑞穗研究所 (Mizuho Research Institute Ltd.) 高級經濟學家 Jun Inoue 表示，油價暴跌後暫時止穩，是否觸底反彈仍有待觀察，目前各家報告均顯示，石油供需平衡已開始鬆動，但石油輸出國組織 (OPEC) 和產油盟國可能隨著 12 月會議來臨而擴大減產，預期將將支撐油價。

為止住油價跌勢，產油大國沙烏地阿拉伯已提出每天減產 100 萬桶。不過，摩根士丹利警告，以 OPEC 減產或許效果有效，因為主要油價指標布蘭特和 WTI 皆為輕質原油，跌價反映的是這類油品過剩，而 OPEC 主要生產的是重質和中質原油，減產可能對價格指標的影響不大。

此外，美元重新站上 97，維持在 18 個月高檔附近，也降低了以美元計價的大宗商品吸引力。

投資人也正在關注 OPEC 主要產油盟國俄羅斯是否跟進釋出減產信號，不過，俄羅斯總統普京周四表示，油價在 70 美元附近，對俄羅斯很適宜；該國能源部長 Alexander Novak 本周稍早也表示，俄羅斯還不急於立即採取減產行動。

與此同時，美國原油庫存增加加劇了石油供過於求的擔憂。美國能源情報署 (EIA) 的數據顯示，上周美國庫存增加了 1027 萬桶，而市場預期為增加 320 萬桶；原油產量小幅上升至 1170 萬桶，再創新高。