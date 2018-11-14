〈每日外資外匯觀點〉投機者做多的「非商業」部位大增 美元若回檔恐助跌

英國脫歐協議周二 (13 日) 取得重大突破，帶動英鎊、歐元大幅攀升，美元指數走低，周三亞洲盤一度跌破 97，市場關注美國 CPI 數據公布及聯準會主席鮑爾即將發表談話。

美元指數日 K 線圖。(新浪財經)

加拿大國民銀行 (National Bank of Canada) 分析師 Krishen Rangasamy 指出，美元貿易加權匯率本周接近 2002 年一月創下的歷史高點，除了受到美國經濟數據表現亮麗及各國貨幣政策分歧的推動外，最主要可能還是近期投機者做多美元的「非商業」部位來到一年半最高水平的帶動。

投機者做多的「非商業」部位大增

不過，Rangasamy 發出警告，儘管美元目前正處於高檔，但若全球金融市場的風險偏好回歸，這些投機者的淨多頭部位，面對美元大幅回檔，將加速助跌。

高盛認為，美元兌日圓目前仍偏向漲勢，從技術面日 K 線圖來看，已來到區間的頂部，預期 115 附近將遭遇強大阻力；下檔初步支撐位於 112.95-112.89，100 日均線 111.82 為關鍵支撐，若跌破，將下看至 110.10。

美銀美林 (BofAML) 指出，經濟成長差異將是 2019 年美元震盪的主因，赤字規模及政治面的不確定性使得美元下跌的可能性大增，預期今年底和明年將出現跌勢。

澳洲聯邦銀行策略師 Richard Grace 表示，美國聯準會預定升息的步伐、市場對全球經濟成長持續的擔憂、義大利預算案僵持，以及英國脫歐的不確定性仍將有利美元多頭走勢。