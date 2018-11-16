英脫歐恐生變 美元指數突破97後拉回 兩大因素小心美元快速下墜

英國首相重要閣員因不滿脫歐計畫請辭，市場避險情緒再起，美元指數突破 97 後拉回，元大標普美元 ER 單日正向 2 倍基金經理人黃議玄表示 ，後續仍須嚴防英國脫歐協議及義大利赤字預算案的逐漸明朗化，造成美元指數快速拉回的可能。

黃議玄表示 ，美元指數現貨近一週 (11/9~11/15) 上漲 0.21%，收盤價為 96.93。本週美元指數主要受到英國脫歐協議消息面的影響造成上下劇烈的震盪洗刷波動，先是英國脫歐不確定性捲土重來及義大利赤字預算案未明朗，造成英鎊及歐元出現大幅下跌，加上美股下跌 2%，市場避險情緒再起，種種因素觸史美元指數上漲來到 16 個月新高，再度挑戰前波高點 97 關卡。

黃議玄進一步表示 ，但幾天後，英國脫歐協議再度以翻盤勢的局勢達成草案共識，英國首相梅伊 (Theresa May) 在內閣馬拉松式會議召開 5 小時後表示「內閣已同意退出歐洲退出協議草案。」消息一出，刺激英鎊大漲，美元指數則再度失守 97 關卡而下跌，本週美元指數走勢呈現上下震盪。

黃議玄指出，綜合分析，短期美元指數受英國脫歐消息面影響則震盪格局，技術面來看，97 關卡未順利站穩，近半年來呈現突破後即拉回的現象。如以基本面觀察，美國經濟仍處於緩步上升階段，但歐元區則開始走緩，加上義大利預算赤字案及英國脫歐協議的不確定性，讓美元指數呈現震盪偏強的格局，但仍須嚴防英國脫歐協議及義大利赤字預算案的逐漸明朗化，造成美元指數快速拉回的可能。